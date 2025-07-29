Зарплати в Києві: яким фахівцям заплатять понад 70 тисяч гривень

Влітку в Києві найпопулярнішою виявилися вакансії в категорії "Будівництво". Активно шукають і фахівців у сфері роздрібної торгівлі.

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Ринок праці в Києві в червні змінився порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Популярною виявилася вакансія "різноробочий", пише "УНІАН" із посиланням на аналіз порталу "OLX Робота".

Найбільше відгуків зібрала вакансія різноробочого в категорії "Будівництво". Кількість пропозицій по роботах збільшилася на 105% вище порівняно з червнем минулого року — близько 23 відгуків припадає на одне оголошення.

Друге місце посіли вакансії в Києві категорії "Початок кар'єри": 25 відгуків на оголошення. Можливо, попит з'явився у зв'язку із сезонною роботою влітку. Робота в Києві можлива на позиціях бариста, продавця, промоутера і водія.

У 2024 році найпопулярнішою вакансією в Києві був продавець, а різноробочі — на другому місці. У топі були вакансії для людей без досвіду та у сфері HoReCa, зазначається в матеріалі.

Зарплати в Києві сьогодні — де платять більше

У Силах оборони України — традиційно найвища зарплата, у середньому військові заробляють 70,3 тисячі гривень. Порівняно з червнем 2024 року зарплата зменшилася на 6%.

Крім цього, у топ за зарплатою входять вакансії зі сфери будівництва. Штукатур може розраховувати на 70 тисяч гривень, фасадник — на 65 тисяч, а муляр — на 60 тисяч гривень.

Рихтувальникам у Києві платять 67 500 гривень зарплати, а фахівцям з нерухомості — від 60 до 65 тисяч гривень, однак у цій сфері "ставки" не фіксовані.

Популярні вакансії в Києві

Здебільшого роботодавці в Києві шукають фахівців у сфері роздрібної торгівлі: продавців, касирів, кухарів, барист, водіїв і вантажників.

У Києві на посаду продавця пропозицій втричі більше, ніж на різноробочого. Попит на останню вакансію значно перевищує пропозицію.

Запити роботодавців відносно сталі: влітку шукають працівників у сфері торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, підсумували аналітики.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.