В Украине выросли зарплаты чиновников: кому платят больше всего

В Украине с начала года средняя зарплата сотрудников центральных государственных органов увеличилась на 19,3% и в мае достигла 58,8 тыс. грн, тогда как в январе она составляла 49,3 тыс. грн.

Related video

Общее количество работников центральных госорганов составило 22 235 человек. Об этом сообщает Министерство финансов.

Самые высокие зарплаты получают сотрудники Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — в среднем 114,1 тыс. грн. Второе место занимает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей с средней зарплатой 96,08 тыс. грн.

Третье место по уровню оплаты труда занимает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) со средней зарплатой 91,3 тыс. грн.

Как видно из статистики, самые низкие зарплаты зафиксированы в таких органах:

Государственное агентство лесных ресурсов — 37,7 тыс. грн;

Государственная служба Украины по делам детей — 37,4 тыс. грн;

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками — 36,8 тыс. грн;

Национальная служба посредничества и примирения — 32,4 тыс. грн.

Напомним, в Украине изменились правила получения пенсий через банковские счета. Процедура идентификации пенсионеров по-прежнему обязательна, однако в ней появились определенные нововведения.

Ранее мы сообщали, какие пенсии в Украине и странах Европы. Средняя пенсия в Украине сегодня составляет 6 341 гривну, что по текущему курсу равно примерно 132,5 евро. Средняя пенсия в странах Европы, по самым свежим доступным данным, составляет около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 гривны).