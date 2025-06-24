В Україні зросли зарплати чиновників: кому платять найбільше

В Україні з початку року середня зарплата співробітників центральних державних органів збільшилася на 19,3% і в травні досягла 58,8 тис. грн, тоді як у січні вона становила 49,3 тис. грн.

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Загальна кількість працівників центральних держорганів становила 22 235 осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Найвищі зарплати отримують співробітники Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — у середньому 114,1 тис. грн. Друге місце посідає Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей із середньою зарплатою 96,08 тис. грн.

Третє місце за рівнем оплати праці посідає Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) із середньою зарплатою 91,3 тис. грн.

Як видно зі статистики, найнижчі зарплати зафіксовано в таких органах:

Державне агентство лісових ресурсів — 37,7 тис. грн;

Державна служба України у справах дітей — 37,4 тис. грн;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками — 36,8 тис. грн;

Національна служба посередництва і примирення — 32,4 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила отримання пенсій через банківські рахунки. Процедура ідентифікації пенсіонерів, як і раніше, обов'язкова, проте в ній з'явилися певні нововведення.

Раніше ми повідомляли, які пенсії в Україні та країнах Європи. Середня пенсія в Україні сьогодні становить 6 341 гривню, що за поточним курсом дорівнює приблизно 132,5 євро. Середня пенсія в країнах Європи, за найсвіжішими доступними даними, становить близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 гривні).