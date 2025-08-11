В Україні складна ситуація на ринку праці через величезний дефіцит фахівців. Фокус спитав у експертів ринку, як і на скільки цього року можуть зрости зарплати в Україні.

Національний банк України у липневому Інфляційному звіті повідомив, що зростання реальних зарплат в Україні сповільнилося до 9,2% рік до року. І така тенденція зберігалась і в першому, і в другому кварталі. Відповідно до статистики Work.ua, середня зарплата в Україні з грудня 2024 року до серпня 2025 року зросла з 22,5 тис грн. до 25 тис грн. або на 10%.

Операційний директор компанії EcoTech Ukraine, власник та виконавчий директор компанії Talent4U Ігор Буркиця каже, що у всіх компаній є своя межа, яка дозволяє їм здійснювати підвищення зарплат. «В будь-якому випадку є певна межа, до якої могли піднімати зарплати, але динаміка не може бути постійною. Незважаючи на ситуацію в країні, на війну, складно було очікувати, що буде постійна динаміка з місяця в місяць, коли заробітні плати будуть підвищуватись. Тобто в моменті, так, був такий різкий поштовх, були підвищення по всім сферам. Потім динаміка пішла на спад, і десь вже зафіксувались зарплати на певних рівнях. Далі різких стрибків зарплат не буде, адже це все бізнес-планування, це закладається заздалегідь, і щоб залишатись конкурентними своїми продуктами чи послугами, бізнес не може підвищувати заробітні плати безкінечно», - розповів Фокусу Ігор Буркиця.

На думку деяких експертів, певні підвищення зарплат відбуватимуться у вересні-жовтні, але головним чином наступні підвищення зарплат вже будуть здійснюватися в 2026 році.

Більшість компаній вже провела підвищення зарплат в 2025 році та планує наступні підвищення в 2026 році Фото: УНІАН/Соколовська Інна

«Деякі компанії в вересні переглянуть рівень зарплат, найперше, великий бізнес. Але глобальне підвищення відбуватиметься вже наступного року. Зараз компанії будуть планувати бюджети на 2026-й рік. Думаю, що можуть бути ще невеликі зміни по заробітній платі у вересні та жовтні, особливо, якщо це пов’язано з новими вакансіями чи новими підрозділами, але щодо суттєвих та масових зарплатних змін – їх не варто очікувати, економіці просто ніде взяти ресурси», - зазначила в коментарі Фокусу Домініка Іванова-Бекар, HR-експертка та власниця HR-агенції Bekar Consulting. І додала: більшість компаній у підвищенні зарплат орієнтуватимуться на рівень інфляції. «Зазвичай це 10-15%. Навіть в IT-секторі підвищення зарплат – до 20%», - каже експертка.

Підвищувати зарплати в два рази ніхто не планує, проте перегляд на 10-15% великі та середні бізнеси будуть проводити або восени цього року, або вже на початку 2026 року

Наталія Слинько, власниця консалтингової компанії Talent Match, каже, що індексація зарплат буде продовжуватися, особливо з урахуванням інфляційних стрибків та рівня знецінення грошей. «Часто підвищення буде точковим – по заслугам, за виконання конкретних задач. Не бачу, щоб у компаній з’явились ресурси, щоб збільшити зарплати в півтора чи два рази, таких можливостей немає. Більше мені здається, що компанії будуть відступати назад в своїх вимогах і в очікуваннях і перебудовувати самі процеси так, щоб туди простіше було взяти людину і вчити її на місці», - зауважила Наталія Слинько у коментарі Фокусу.

Раніше Фокус писав, що в Україні середня зарплата в червні становила 22 336,81 гривні. Це на 1 981,41 грн більше, ніж у травні, коли показник становив 20 355,40 грн.

Нагадаємо, в Україні з початку 2025 року середня зарплата співробітників центральних державних органів збільшилася на 19,3%.