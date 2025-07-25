Середня зарплата в Україні різко зросла: як це вплине на пенсії

У червні 2025 року Пенсійний фонд України зафіксував значне зростання середньої заробітної плати, що враховується при розрахунку пенсій.

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За місяць цей показник збільшився майже на 2 тисячі гривень. Про це повідомляє ПФУ.

Середня зарплата в червні становила 22 336,81 гривні. Це на 1 981,41 грн більше, ніж у травні, коли показник становив 20 355,40 грн.

Порівняно з червнем 2024 року зростання ще більш вражаюче — тоді середня заробітна плата становила 18 806,63 гривні. Таким чином, річне зростання становило 18,8%.

Водночас рівень інфляції в Україні в червні знизився до 14,3%, що дало змогу реальній зарплаті зрости на 4,5% у річному обчисленні. Це означає, що українці не тільки отримують більше грошей, а й частково зберігають купівельну спроможність своїх доходів.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.