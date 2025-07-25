Средняя зарплата в Украине резко выросла: как это повлияет на пенсии

В июне 2025 года Пенсионный фонд Украины зафиксировал значительный рост средней заработной платы, учитываемой при расчете пенсий.

Related video

В месяц этот показатель увеличился почти на 2 тысячи гривен. Об этом сообщает ПФУ.

Средняя зарплата в июне составила 22 336,81 гривны. Это на 1 981,41 грн больше, чем в мае, когда показатель составлял 20 355,40 грн.

По сравнению с июнем 2024 года рост еще более впечатляющий – тогда средняя заработная плата составляла 18 806,63 гривны. Таким образом, годовой рост составил 18,8%.

В то же время уровень инфляции в Украине в июне снизился до 14,3%, что позволило реальной зарплате вырасти на 4,5% в годовом исчислении. Это значит, что украинцы не только получают больше денег, но и частично сохраняют покупательскую способность своих доходов.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.