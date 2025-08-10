В 2025 році ринок праці в Україні продовжує перебувати під тиском нестачі кадрів. Особливо криза зачепила такі галузі як агровиробництво, фармацевтика, телекомунікації, промисловість. В таких умовах компанії змушені підвищувати зарплати. Чи буде тривати процес такого підвищення в 2025 та 2026 роках і як будуть вирішувати проблему дефіциту кадрів, у статті Фокусу.

Конкуренція за працівників в країні, що четвертий рік протистоїть агресії РФ, зростає. Як зазначають експерти НБУ в Інфляційному звіті за липень, з початку року пропозиція робочої сили зростає швидше, ніж попит, проте дефіцит робочої сили залишатиметься значним та стримуватиме відновлення економіки на прогнозному горизонті. "У результаті жвавого зростання пропозиції праці несприятливий вплив браку працівників на діяльність підприємств дещо послабився. Проте, незважаючи на певну стабілізацію, попит на робочу силу залишався високим. Брак працівників і надалі обмежував можливості нарощування виробництва та зумовлював високі темпи зростання номінальних зарплат. Перегрів на ринку праці, імовірно, зберігатиметься й надалі", — йдеться у звіті НБУ. Там зазначають: реальні зарплати зростатимуть і надалі в умовах переважання попиту над пропозицією робочої сили та загального пожвавлення економічної активності. Проте меншими темпами — на 4–5% на рік з огляду на поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці та нецінову конкуренцію роботодавців.

Диспропорції на ринку праці: що відбувається з попитом і пропозицією

У звіті НБУ йдеться, що в першому кварталі 2025 року зростання реальних зарплат сповільнилося до 9,2% р/р, і за оцінками НБУ, ця тенденція зберігалася і в другому кварталі. Тож, наскільки роботодавці готові продовжувати підвищення заробітної платні?

Експертка з ринку праці, власниця консалтингової компанії Talent Match Наталія Слинько каже, що йдеться не стільки про перегляд зарплат, скільки про індексацію заробітних плат у відповідності до цін та курсу долара. "Інфляція впливає на здатність справлятися з побутовими всіма витратами, тому роботодавці скоріше індексують, ніж переглядають активно заробітні плати. Я не бачила таких сфер, таких напрямів галузі, які дійсно серйозно підвищили заробітну плату і туди пішов приток персоналу. Ні, це більше виглядає, як такі утримуючі процеси, щоб більш-менш урівноважитися з купівельною спроможністю", — зазначила експертка у коментарі Фокусу.

Компанії планують підвищення зарплат вже зараз на осінь та на наступний рік, кадровий голод в країні мотивує бізнес продовжувати підвищення

Тим часом, HR-експертка та власниця HR-агенції Bekar Consulting Домініка Іванова-Бекар у розмові з Фокусом наголошує: сприймати повністю за реальність офіційні дані неможна, оскільки в Україні — сіра економіка. І через неофіційне працевлаштування немає даних про реальний рівень заробітних плат в країні. Проте, каже експертка, підвищення зарплат відбуваються, але це не має масштабного характеру і не стосується усіх компаній та бізнесів.

Компанії підвищують зарплати, але реальний рівень не зрозуміти через велику частку тіньового працевлаштування Фото: Pexels

"Великий бізнес може ще планувати, в принципі, перегляди заробітних плат. Те, що я бачу по своїх клієнтах, перегляди зарплат відбуваються регулярно. Але середній бізнес і малий бізнес не має постійних переглядів. , Часто компанії звертають увагу на кореляцію зарплат до рівня інфляції. Але в більшості компаній підвищення може йти точково, як реакція, коли той чи інший співробітник звільняється, або якщо неможливо знайти персонал на ті умови, які є в компанії, і тоді вже йдуть перегляди", — зауважила Домініка Іванова-Бекар.

Експерти наголошують: ціни в країні зростають, і виникає диспропорція, коли кандидати бажають вищу заробітну плату, але не всі роботодавці можуть її запропонувати фахівцям.

На ринку підвищений попит на кваліфікованих фахівців, здатних продуктивно працювати попри війну та регулярні обстріли Фото: Pexels

"Кожна компанія хоче залучити кандидата, який зможе вивести її на кращий рівень, який буде виконувати свою роботу з повною віддачею, з повною продуктивністю. А таких кандидатів, які здатні це робити в наших умовах зараз, їх все менше. І тут уже виходить дисбаланс не тільки професійний, а більше емоційний і здатності в цілому працювати. Тому що направду ті роботи, які мають виконувати кандидати, які мають виконувати співробітники на різних посадах, вони, можливо, саме так і оплачуються, рівень яких зараз має цей роботодавець. Але через нестачу людей, які можуть цю роботу виконувати якісно продуктивно і ефективно, є підвищений інтерес до кандидатів, здатних це робити. І, власне, за них тоді йде боротьба", — розповіла Фокусу Наталія Слинько.

Знайти людей: як під час війни бізнес закриває вакансії

Найперше, про що кажуть фахівці з працевлаштування, це про адекватне формування зарплатної пропозиції у вакансіях компанії. Без цього знайти кваліфікованого фахівця навряд чи вдасться. "Якщо компанія виходить на ринок апріорі з заниженою пропозицією, зараз, я вважаю, що знайти спеціаліста, хіба що чудо допоможе. Тобто для цього є моніторинг ринку, навіть той, який дозволяє зробити джоб-сайт. А заходити на ринок з самого початку з заниженою ціновою пропозицією — це з моєї точки зору абсолютно на даному етапі програшний варіант", — каже операційний директор компанії EcoTech Ukraine, власник та виконавчий директор компанії Talent4U Ігор Буркиця.

Бізнес прагне знайти стійких морально спеціалістів, готових виконувати якісно свою роботу в умовах війни

Домініка Іванова-Бекар пояснила: стагнація ринку праці триває. Йдеться про подальше поглиблення дефіциту спеціалістів. "Тобто ми бачимо, немає у нас численної кількості мігрантів. А законодавство змінюється дуже повільно. Щоб вирішити проблему кадрового голоду, бачимо, що наразі все ж таки більше залучається жінок, людей більш похилого віку. Компанії починають впроваджувати програми навчання. І якщо раніше тільки великий системний бізнес мав свої підрозділи по навчанню, розвитку персоналу, то наразі і середній бізнес також. І плюс вже частіше залучають і людей зі статусом ВПО. Частіше організовують навчання, перенавчання, і наша Державна служба зайнятості, на державному рівні, також запустила цілий цикл програм перекваліфікації для населення. Це також це реально допомагає залучати кадри", — розповіла Домініка Іванова-Бекар.

Компанії впроваджують програми навчання для нових працівників, сподіваючись подолати кадровий голод Фото: Getty Images

Цікавою тенденцією є те, що в конкуренції за фахівців компанії частіше пропонують дистанційний та гібридний формат роботи, а деякі компанії, які традиційно наполягали на офісній роботі, запроваджують дистанційні дні після масштабних нічних обстрілів, розуміючи потребу людей залишатися вдома після важкої ночі.

"Є дуже багато факторів, які можуть зараз зіграти в кращу сторону для компанії, і це, якби не банально звучало, графік роботи. Тобто це офісний режим, гібридний чи віддалений. Чим далі ми живемо в стані війни, тим складніше морально, обстріли збільшуються, нервова система десь вже ледь витримує. І їхати після обстрілів в офіс дуже інколи складно. І якщо компанія пропонує віддалений або гібридний формат, це надає їй перевагу сьогодні з погляду фахівців", — пояснив Ігор Буркиця.

Експерт додає: сьогодні компаніям важко мотивувати фахівців тільки зарплатою. Адже люди більше почали цінувати свій час і особистий простір, а це означає, що часи, коли менеджери, наприклад, могли залишатися в офісі до пізньої ночі, лишились в минулому. "Інколи пошукачі навіть можуть надати перевагу віддаленому режиму на меншу там заробітну плату, але на ринкову, ніж погодитися на більшу оплату з щоденним виходом в офіс", — зауважив Ігор Буркиця.

Віддалений режим роботи стає перевагою компаній, які пропонують ринкову зарплату Фото: work.ua

Наталія Слинько зазначає: є такі відчуття, що деякі роботодавці досі відірвані від реальності. "На це дуже жаліються співробітники, оця диспропорція здатності виконувати роботу після безсонних ночей, неможливість зосередитися, сконцентруватися на цій роботі і видавати її продуктивною, і очікування роботодавця, що співробітник може і буде все робити, незважаючи на всі умови навколо. І саме це іноді є причиною, чому люди виходять на ринок і шукають нову роботу. Тому що вони хочуть знайти роботодавця, який в такому же контексті, який буде розуміти, що відбувається. І не очікувати стовідсоткової продуктивності, а знати, що в якісь дні це просто неможливо", — ділиться своїм баченням ситуації Наталія Слинько. І додає: загальне виснаження дуже сильно впливає зараз на всі сфери, в тому числі не тільки здатність навчатися, розвиватися і досягати результатів, а здатність, в принципі, працювати у своїй професії і виконувати прямі обов'язки.

Зарплатний стрибок: коли компанії знову підвищуватимуть зарплати своїм працівникам

Експерти кажуть, що підвищення зарплат відбуватиметься і цього року, і наступного. Проте це навряд чи стане масовим явищем, адже далеко не всі компанії мають рентабельність, здатну покрити зарплатні забаганки фахівців.

"Я думаю, що індексація буде продовжуватися, якщо будуть інфляційні стрибки, у нас просто знецінюються гроші, тому у нас без індексації заробітних плат просто неможливо втримати навіть попередній більш-менш зрозумілий рівень життя і перекрити ті витрати, які у нас є. Тому цей процес буде продовжуватися. Підняття зарплат, ймовірно, буде точковим, по заслугам, по конкретним задачам. Навряд чи у компаній буде ресурс, щоб підвищити в півтори рази зарплати працівникам. Скоріше компанії будуть відступати назад в своїх вимогах і очікуваннях і перебудовувати самі процеси так, щоб туди простіше було взяти людину і вчити її на місці", — зазначила Наталія Слинько.

Найскладніша ситуація з кадрами залишатиметься в агросфері, кажуть експерти, а крім того, в ритейлі та ресторанному бізнесі Фото: УНІАН

Домініка Іванова-Бекар каже, що окремих фахівців компанії будуть перекупати на більшу зарплатну пропозицію, але йдеться лише про тих, які мають закрити надважливу ділянку роботи. "В перші два роки війни відбувалося масове планування підвищення зарплат всім одразу, зараз же це буде точковий процес. Підвищення можуть робити по категоріям та розтягнути в часі – проводити по кожній категорії окремо протягом року", — зазначає експертка.

Загалом, говорячи про підвищення, найчастіше йдеться про 10% або рівень річної інфляції. Проте для деяких фахівців компанії все рівно будуть змушені підвищити оплату на 15-20%, особливо коли знайти відповідної фаховості пошукача на існуючі в компанії рівні зарплат протягом кілької місяців не вдасться.

На думку Ігоря Буркиці, певна сталість у зарплатах в 2025 році буде зберігатись – без різких стрибків. "Бізнес планує, і найчастіше це планування відбувається в кінці року на наступний рік. Бізнес закладає певні цифри, певні можливості, тому цього року масових підвищень вже не буде", — зауважив Ігор Буркиця.