В 2025 году рынок труда в Украине продолжает находиться под давлением нехватки кадров. Особенно кризис задел такие отрасли как агропроизводство, фармацевтика, телекоммуникации, промышленность. В таких условиях компании вынуждены повышать зарплаты. Будет ли продолжаться процесс такого повышения в 2025 и 2026 годах и как будут решать проблему дефицита кадров, в статье Фокуса.

Конкуренция за работников в стране, которая четвертый год противостоит агрессии РФ, растет. Как отмечают эксперты НБУ в Инфляционном отчете за июль, с начала года предложение рабочей силы растет быстрее, чем спрос, однако дефицит рабочей силы будет оставаться значительным и сдерживать восстановление экономики на прогнозном горизонте. "В результате активного роста предложения труда неблагоприятное влияние нехватки работников на деятельность предприятий несколько ослабло. Однако, несмотря на определенную стабилизацию, спрос на рабочую силу оставался высоким. Нехватка работников и в дальнейшем ограничивала возможности наращивания производства и обусловливала высокие темпы роста номинальных зарплат. Перегрев на рынке труда, вероятно, будет сохраняться и в дальнейшем", — говорится в отчете НБУ. Там отмечают: реальные зарплаты будут расти и в дальнейшем в условиях преобладания спроса над предложением рабочей силы и общего оживления экономической активности. Однако меньшими темпами — на 4-5% в год, учитывая постепенное выравнивание дисбалансов на рынке труда и неценовую конкуренцию работодателей.

Диспропорции на рынке труда: что происходит со спросом и предложением

В отчете НБУ говорится, что в первом квартале 2025 года рост реальных зарплат замедлился до 9,2% г/г, и по оценкам НБУ, эта тенденция сохранялась и во втором квартале. Итак, насколько работодатели готовы продолжать повышение заработной платы?

Эксперт по рынку труда, владелица консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько говорит, что речь идет не столько о пересмотре зарплат, сколько об индексации заработных плат в соответствии с ценами и курсом доллара. "Инфляция влияет на способность справляться с бытовыми всеми расходами, поэтому работодатели скорее индексируют, чем пересматривают активно заработные платы. Я не видела таких сфер, таких направлений отрасли, которые действительно серьезно повысили заработную плату и туда пошел приток персонала. Нет, это больше выглядит, как такие удерживающие процессы, чтобы более-менее уравновеситься с покупательной способностью", — отметила эксперт в комментарии Фокусу.

Компании планируют повышение зарплат уже сейчас на осень и на следующий год, кадровый голод в стране мотивирует бизнес продолжать повышение

Между тем, HR-эксперт и владелица HR-агентства Bekar Consulting Доминика Иванова-Бекар в разговоре с Фокусом отмечает: воспринимать полностью за реальность официальные данные нельзя, поскольку в Украине — серая экономика. И из-за неофициального трудоустройства нет данных о реальном уровне заработных плат в стране. Однако, говорит эксперт, повышение зарплат происходит, но это не имеет масштабного характера и не касается всех компаний и бизнесов.

Компании повышают зарплаты, но реальный уровень не понять из-за большой доли теневого трудоустройства Фото: Pexels

"Крупный бизнес может еще планировать, в принципе, пересмотры заработных плат. То, что я вижу по своим клиентам, пересмотры зарплат происходят регулярно. Но средний бизнес и малый бизнес не имеет постоянных пересмотров, часто компании обращают внимание на корреляцию зарплат к уровню инфляции. Но в большинстве компаний повышение может идти точечно, как реакция, когда тот или иной сотрудник увольняется, или если невозможно найти персонал на те условия, которые есть в компании, и тогда уже идут пересмотры", — отметила Доминика Иванова-Бекар.

Эксперты отмечают: цены в стране растут, и возникает диспропорция, когда кандидаты хотят более высокую заработную плату, но не все работодатели могут ее предложить специалистам.

На рынке повышенный спрос на квалифицированных специалистов, способных продуктивно работать несмотря на войну и регулярные обстрелы Фото: Pexels

"Каждая компания хочет привлечь кандидата, который сможет вывести ее на лучший уровень, который будет выполнять свою работу с полной отдачей, с полной продуктивностью. А таких кандидатов, которые способны это делать в наших условиях сейчас, их все меньше. И здесь уже получается дисбаланс не только профессиональный, а больше эмоциональный и способности в целом работать. Потому что действительно те работы, которые должны выполнять кандидаты, которые должны выполнять сотрудники на разных должностях, они, возможно, именно так и оплачиваются, уровень которых сейчас имеет этот работодатель. Но из-за недостатка людей, которые могут эту работу выполнять качественно продуктивно и эффективно, есть повышенный интерес к кандидатам, способным это делать. И, собственно, за них тогда идет борьба", — рассказала Фокусу Наталья Слинько.

Найти людей: как во время войны бизнес закрывает вакансии

Первое, о чем говорят специалисты по трудоустройству, это об адекватном формировании зарплатного предложения в вакансиях компании. Без этого найти квалифицированного специалиста вряд ли удастся. "Если компания выходит на рынок априори с заниженным предложением, сейчас, я считаю, что найти специалиста разве что чудо поможет. То есть для этого есть мониторинг рынка, даже тот, который позволяет сделать джоб-сайт. А заходить на рынок с самого начала с заниженным ценовым предложением — это с моей точки зрения абсолютно на данном этапе проигрышный вариант", — говорит операционный директор компании EcoTech Ukraine, владелец и исполнительный директор компании Talent4U Игорь Буркица.

Бизнес стремится найти устойчивых морально специалистов, готовых выполнять качественно свою работу в условиях войны

Доминика Иванова-Бекар объяснила: стагнация рынка труда продолжается. Речь идет о дальнейшем углублении дефицита специалистов. "То есть мы видим, нет у нас огромного количества мигрантов. А законодательство меняется очень медленно. Чтобы решить проблему кадрового голода, видим, что сейчас все же больше привлекается женщин, людей более пожилого возраста. Компании начинают внедрять программы обучения. И если раньше только крупный системный бизнес имел свои подразделения по обучению, развитию персонала, то сейчас и средний бизнес тоже. И плюс уже чаще привлекают и людей со статусом ВПЛ. Чаще организуют обучение, переобучение, и наша Государственная служба занятости, на государственном уровне, также запустила целый цикл программ переквалификации для населения. Это также реально помогает привлекать кадры", — рассказала Доминика Иванова-Бекар.

Компании внедряют программы обучения для новых работников, надеясь преодолеть кадровый голод Фото: Getty Images

Интересной тенденцией является то, что в конкуренции за специалистов компании чаще предлагают дистанционный и гибридный формат работы, а некоторые компании, которые традиционно настаивали на офисной работе, вводят дистанционные дни после масштабных ночных обстрелов, понимая потребность людей оставаться дома после тяжелой ночи.

"Есть очень много факторов, которые могут сейчас сыграть в лучшую сторону для компании, и это, как бы не банально звучало, график работы. То есть это офисный режим, гибридный или удаленный. Чем дальше мы живем в состоянии войны, тем сложнее морально, обстрелы увеличиваются, нервная система где-то уже едва выдерживает. И ехать после обстрелов в офис очень иногда сложно. И если компания предлагает удаленный или гибридный формат, это дает ей преимущество сегодня с точки зрения специалистов", — объяснил Игорь Буркица.

Эксперт добавляет: сегодня компаниям трудно мотивировать специалистов только зарплатой. Ведь люди больше стали ценить свое время и личное пространство, а это значит, что времена, когда менеджеры, например, могли оставаться в офисе до поздней ночи, остались в довоенном прошлом. "Иногда соискатели даже могут предпочесть удаленный режим на меньшую там заработную плату, но на рыночную, чем согласиться на большую оплату с ежедневным выходом в офис", — отметил Игорь Буркица.

Удаленный режим работы становится преимуществом компаний, которые предлагают рыночную зарплату Фото: work.ua

Наталья Слинько отмечает: есть такое ощущение, что некоторые работодатели до сих пор оторваны от реальности. "На это очень жалуются сотрудники, эта диспропорция способности выполнять работу после бессонных ночей, невозможность сосредоточиться, сконцентрироваться на этой работе и выдавать ее продуктивной, и ожидания работодателя, что сотрудник может и будет все делать, несмотря на все условия вокруг. И именно это иногда является причиной, почему люди выходят на рынок и ищут новую работу. Потому что они хотят найти работодателя, который в таком же контексте, который будет понимать, что происходит. И не ожидать стопроцентной производительности, а знать, что в какие-то дни это просто невозможно", — делится своим видением ситуации Наталья Слинько. И добавляет: общее истощение очень сильно влияет сейчас на все сферы, в том числе не только способность обучаться, развиваться и достигать результатов, а способность, в принципе, работать в своей профессии и выполнять прямые обязанности.

Зарплатный скачок: когда компании снова будут повышать зарплаты своим работникам

Эксперты говорят, что повышение зарплат будет происходить и в этом году, и в следующем. Однако это вряд ли станет массовым явлением, ведь далеко не все компании имеют рентабельность, способную покрыть зарплатные прихоти специалистов.

"Я думаю, что индексация будет продолжаться, если будут инфляционные скачки, у нас просто обесцениваются деньги, поэтому у нас без индексации заработных плат просто невозможно удержать даже предыдущий более-менее понятный уровень жизни и перекрыть те расходы, которые у нас есть. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Поднятие зарплат, вероятно, будет точечным, по заслугам, по конкретным задачам. Вряд ли у компаний будет ресурс, чтобы повысить в полтора раза зарплаты работникам. Скорее компании будут отступать назад в своих требованиях и ожиданиях и перестраивать сами процессы так, чтобы туда проще было взять человека и учить его на месте", — отметила Наталья Слинько.

Самая сложная ситуация с кадрами будет оставаться в агросфере, говорят эксперты, а кроме того, в ритейле и ресторанном бизнесе Фото: УНИАН

Доминика Иванова-Бекар говорит, что отдельных специалистов компании будут перекупать на большее зарплатное предложение, но речь идет только о тех, которые должны закрыть сверхважный участок работы. "В первые два года войны происходило массовое планирование повышения зарплат всем сразу, сейчас же это будет точечный процесс. Повышение могут делать по категориям и растянуть во времени — проводить по каждой категории отдельно в течение года", — отмечает эксперт.

В целом, говоря о повышении, чаще всего речь идет о 10% или уровне годовой инфляции. Однако для некоторых специалистов компании все равно будут вынуждены повысить оплату на 15-20%, особенно когда найти подходящего по профессионализму соискателя на существующие в компании уровни зарплат в течение нескольких месяцев не удастся.

По мнению Игоря Буркицы, определенное постоянство в зарплатах в 2025 году будет сохраняться — без резких скачков. "Бизнес планирует, и чаще всего это планирование происходит в конце года на следующий год. Бизнес закладывает определенные цифры, определенные возможности, поэтому в этом году массовых повышений уже не будет", — отметил Игорь Буркица.