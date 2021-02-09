Что охраняешь, то и имеешь. Почему Бюро Экономической Безопасности не сможет побороть коррупцию

Недавно прочел о создании в Украине нового органа — Бюро Экономической Безопасности. Приняли постановление, создали!

Официальная версия такая: это должен быть единственный орган, который занимается экономическими преступлениями и экономической безопасностью страны в правовой плоскости.

Звучит красиво.

Опыт борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями в нашей многострадальной стране есть. Именно люди, призванные бороться с коррупцией и экономическими преступлениями, возглавили коррупцию и экономическую преступность и вывели их на новый, невиданно высокий уровень.

Я еще с 90-х усвоил, что ни одно преступление в экономической сфере не осуществляется без непосредственного и деятнльнооо участия ответственных за борьбу с порочным явлением лиц.

Видишь контрабанду? Ищи таможенников и СБУ.

Обнал? Налоговиков, сбушников, прокурорских, ОБЭП не видели? Странно. Они точно тут!

Наркотики? ОБНОН следит за порядком в поставках и сбыте.

Проституция? Под плотной опекой полиции нравов!

Уклонение от уплаты налогов? Ну, мы с вами взрослые люди! Зачем иначе нужны налоговые органы?

Телефонное мошенничество? Незаконный игорный бизнес? Киберпреступность? Для всего есть ответственные и допущеннве к столу!

Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий: что охраняешь, то и имеешь. Мудро, и не поспоришь.

Поэтому создание нового органа по борьбе с экономическими преступлениями я воспринимаю, не как попытку властей, наконец-то, побороть этот вид преступности, и не дать всем желающим силовикам кошмарить и рэкетировать бизнес, а, как попытку свести все коррупционные схемы в один поток, и оседлать его.

Так сказать, централизовать процесс и упростить контроль за прибылями. Не дать всяким "левым" борцом с коррупцией растаскивать финансы по углам! А то, понастроили себе дворцов по пригородам, накупили "бентлей" и не вылазят с Мальдив!

Во мне говорит не нигилизм, не антипатия к власти, а опыт.

Коррупция есть везде, желание обогатиться любым путем свойственно большинству людей, и в длительной перспективе борьба с экономическими преступлениями не закончится никогда. Это тот случай, когда результат недостижим, но сам путь к цели важен и имеет нравственную ценность.

И вот тут у меня начинаются сомнения… именно в этом месте.

Можно создать тысячи органов по борьбе с…Это бесполезно в обществе, которое толерантно к незаконному обогащению и большинство членов которого тайно или явно мечтают войти в число обогатившихся.

Вопрос не в органах и не в законах. Вопрос в системе ценностей и людях.

Возможно, еще и в разнице между протестантской и православной этикой, но тут я не уверен. Во всех святых книгах сказано — не воруй! Нельзя! И ссылаться на интерпретации смешно.

Воровали, воруют и будут воровать. Люди, ответственные за то, чтобы все это прекратить (или этому просто помешать), возглавляли, возглавляют и будут возглавлять.

В общем, ждем новых высот в борьбе с нечистыми на руку бизнесменами. Исключительно в правовом поле, со стерильными руками, холодной головой и горячим сердцем, как и положено по мифологии.

В реальности это будет означать, что остальным силовикам придется "доить" своих клиентов осторожнее или доплачивать новым коллегам за возможность.

С премиального коррупционного рынка никто не уйдет, от возможности контролировать незаконные денежные потоки никто добровольно не откажется.

Для бизнеса это означает появление еще одного оператора на черном рынке услуг, которому придется платить долю.

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Публикуется с согласия автора.