Що охороняєш, те й маєш. Чому Бюро Економічної Безпеки не зможе побороти корупцію

Нещодавно прочитав про створення в Україні нового органу — Бюро Економічної Безпеки. Ухвалили постанову, створили!

Офіційна версія така: це повинен бути єдиний орган, який займається економічними злочинами і економічною безпекою країни в правовій площині.

Звучить красиво.

Досвід боротьби з корупцією та економічними злочинами в нашій багатостраждальній країні є. Саме люди, покликані боротися з корупцією і економічними злочинами, очолили корупцію і економічну злочинність і вивели їх на новий, небачено високий рівень.

Я ще з 90-х засвоїв, що жоден злочин в економічній сфері не здійснюється без безпосередньої участі відповідальних за боротьбу з порочним явищем осіб.

Бачиш контрабанду? Шукай митників і СБУ.

Переведення в готівку? Податківців, сбушників, прокурорських, ВБЕЗ не бачили? Дивно. Вони точно тут!

Наркотики? ВБНОН стежить за порядком у постачанні і збуті.

Проституція? Під щільною опікою поліції моралі!

Ухилення від сплати податків? Ну, ми з вами дорослі люди! Навіщо інакше потрібні податкові органи?

Телефонне шахрайство? Незаконний гральний бізнес? Кіберзлочинність? Для всього є відповідальні і допущені до столу!

Як казав Михайло Михайлович Жванецький: що охороняєш, те й маєш. Мудро, і не посперечаєшся.

Тому створення нового органу з боротьби з економічними злочинами я сприймаю, не як спробу влади, нарешті, подолати цей вид злочинності, і не дати всім охочим силовикам кошмарити і рекетувати бізнес, а, як спробу звести всі корупційні схеми в один потік, і осідлати його.

Так би мовити, централізувати процес і спростити контроль за прибутками. Не дати всяким "лівим" борцям з корупцією розтягувати фінанси по кутах! А то, набудували собі палаців у передмістях, накупили "Бентлі" і не вилазять з Мальдів!

У мені говорить не нігілізм, не антипатія до влади, а досвід.

Корупція є всюди, бажання збагатитися будь-яким шляхом властиво більшості людей, і в тривалій перспективі боротьба з економічними злочинами не закінчиться ніколи. Це той випадок, коли результат недосяжний, але сам шлях до мети важливий і має моральну цінність.

І ось тут у мене починаються сумніви... саме у цьому місці.

Можна створити тисячі органів по боротьбі з... Це марно в суспільстві, яке толерантне до незаконного збагачення і більшість членів якого таємно або явно мріють увійти в число тих, хто збагатилися.

Питання не в органах і не в законах. Питання в системі цінностей і людях.

Можливо, ще й у різниці між протестантською і православною етикою, але тут я не впевнений. У всіх святих книгах сказано — не кради! Не можна! І посилатися на інтерпретації смішно.

Крали, крадуть і крастимуть. Люди, відповідальні за те, щоб все це припинити (або просто цьому перешкодити), очолювали, очолюють і очолюватимуть.

Загалом, чекаємо нових висот у боротьбі з нечистими на руку бізнесменами. Виключно в правовому полі, зі стерильними руками, холодною головою і гарячим серцем, як і належить за міфологією.

У реальності це означатиме, що іншим силовикам доведеться "доїти" своїх клієнтів обережніше або доплачувати новим колегам за можливість.

З преміального корупційного ринку ніхто не піде, від можливості контролювати незаконні грошові потоки ніхто добровільно не відмовиться.

Для бізнесу це означає появу ще одного оператора на чорному ринку послуг, якому доведеться платити частку.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.