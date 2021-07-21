Кто заплатит новые налоги. Почему бизнесу не нравится "антиолигархический" законопроект №5600

Почему новшества, предложенные в законопроекте №5600, напугали бизнес и чем на самом деле опасны налоговые инициативы правительства.

В начале июля 2021 года в Украине заговорили о грядущем повышении налогов. Информационную волну подняло принятие парламентом в первом чтении законопроекта №5600 для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Эту инициативу провели под знаменами анонсированной властью деолигархизации.

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Действительно, законопроект №5600 часто называют антиахметовским, и в случае вступления его в силу интересы богатейшего украинца могут пострадать, ведь Ринату Ахметову придется платить куда больше рентных платежей за добычу железной руды и вместо нулевого платить 3,2% акциза за произведенную зеленую электроэнергию.

"Изменения коснутся представителей бизнеса, которые в течение многих лет привыкли руководствоваться нормами, выписанными под них и для их обогащения. За счет ликвидации схем доходы бюджета увеличатся на 50 млрд грн ежегодно. Законопроект не повлияет на законопослушных граждан и малый бизнес, которые работают открыто", — заявляет Сергей Марченко, министр финансов.

Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, уверяет, что инициатива направлена на устранение пробелов в налогообложении. По его словам, документ убирает неправомерные льготы, появившиеся при прошлых правительствах, когда каждый олигарх лоббировал для своего бизнеса выгодные условия налогообложения в сельском хозяйстве, энергетике, недропользовании и т. д.

Государство, переходя от стимулирующих мер к конфискационным, ищет любые возможности для пополнения бюджета адвокат, партнер АО "Ассирия" Дмитрий Куцевол

По мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, законопроект действительно содержит несколько положительных новаций, регулирующих налогообложение финансово-промышленных групп. В их числе называет внедрение дифференциации ставок налогообложения железной руды в зависимости от размера средней фактической цены реализации, а также оптимизацию экологического налога. Однако в целом инициативу Минфина считает неоднозначной.

С миру по нитке

Негативный резонанс вокруг законопроекта связан с тем, что этот документ предлагает "пощипать" не только олигархов, но много других налогоплательщиков. По мнению Олега Гетмана, большинство норм законопроекта преследуют единственную цель: собрать побольше налогов, что стало реакцией на значительный дефицит госбюджета после кризисного 2020 года.

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По оценке Вячеслава Черкашина, старшего аналитика по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации, из более чем 40 предложенных проектом новаций по увеличению ставок налогов и расширению базы налогообложения общей стоимостью 48,28 млрд грн в год (это 1,15% ВВП) только 12,6 млрд грн (четвертая часть) касаются собственно борьбы с олигархами. Остальные 35,68 млрд грн заплатят малый, средний бизнес и все украинцы.

Рынок строительства и недвижимости затрагивают две резонансные новации — увеличение с 5% до 18% ставки подоходного налога (НДФЛ) на доходы от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение года и обложение НДС операций на вторичном рынке жилья.

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"Оба нововведения ведут к росту стоимости жилья для граждан и оттоку инвестиций [с рынка недвижимости], не говоря о нарушении некоторых евроинтеграционных обязательств Украины в части имплементации базовой евродирективы по НДС №112", — комментирует Вячеслав Черкашин. Подобные шаги, по мнению экспертов, приведут к росту цен на жилье минимум на 5–10%. На фоне снижения покупательской способности граждан не исключены банкротства отдельных застройщиков.

Законопроект №5600 предполагает повышение акцизов на табак и алкоголь. Пивную отрасль также ожидает усложнение модели налогообложения. Вместо акцизного налога за 1 л предлагается ввести акциз на спирт, содержащийся в пиве. То есть чем крепче пенный напиток, тем выше будет акциз и, соответственно, цена в рознице.

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"Речь идет о том, чего не спрячешь, — недвижимость и недра уже существуют и учитываются государством, а продавцы алкоголя и табака будут обязаны включать акциз по новой ставке в каждый чек, что нетрудно проверить", — объясняет логику авторов законопроекта Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг".

В свою очередь Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, обращает внимание на предусмотренную в законопроекте индексацию рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5%, из-за чего мобильные операторы в очередной раз могут повысить стоимость услуг и снизить темпы строительства 4G-сетей.

По мнению Вячеслава Черкашина, больше всех достанется сельскому хозяйству, которому грозит введение минимального налогового обязательства (МНО), которое обязывает всех собственников и пользователей земельных участков платить налоги с земли на уровне не ниже минимального расчетного налога вне зависимости от урожая, убытков, кризиса.

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А Олег Гетман обращает внимание на сужение налоговой льготы для доходов от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами на своих земельных участках, с 2 га до 0,5 га. В связи с этим в СМИ заговорили о том, что украинцев обяжут платить налог за овощи и зелень с огорода. Эксперты подчеркивают, что подобные изменения на фоне параллельного усложнения отчетности для сельхозпроизводителей будут способствовать вытеснению микробизнеса с рынка земли. Напомним, рынок земли сельхозназначения в Украине открыли 1 июля 2021 года.

Одна из очень спорных норм закона — акциз на электроэнергию из возобновляемых источников на солнечных и ветровых станциях. Как уже отмечено, новация затрагивает интересы Рината Ахметова, компания которого "ДТЭК ВИЭ", входящая в энергохолдинг ДТЭК, является крупнейшим производителем зеленой электроэнергии в Украине. Однако, как отмечает Олег Гетман, нововведение выглядит контрпродуктивным, ведь акциз — это специальный налог на товары, потребление которых вредит обществу, а зеленая электро­энергия к таковым не относится.

Налоговая система Украины и призрак Азарова

После 2000 года на формирование налоговой системы Украины сильное влияние оказал Николай Азаров, сначала возглавлявший налоговую, а затем занимавший высокие посты в правительстве вплоть до премьерского кресла во время президентства Виктора Януковича. В этот период налоговая превратилась в мощную машину для фискального террора.

В Минфине заявили, что повы­шение налогов согласно проекту № 5600 не коснется малого бизнеса, однако эксперты уверены — в документе признаки фискального террора

В появлении законопроекта №5600 представители бизнеса и эксперты усмотрели риски возврата к прежней практике.

"Идеология документа заключается в том, что государство, переходя от стимулирующих мер к конфискационным, ищет любые возможности для пополнения бюджета. Подоплекой появления этой инициативы, по словам министра финансов, стала необходимость борьбы со схемами минимизации налогов, но по факту этот законопроект содержит все признаки фискального террора", — считает Дмитрий Куцевол, адвокат, партнер АО "Ассирия".

Экспертов настораживает то, что "закручивание гаек" не предполагает внедрение компенсаторов.

"От любого законопроекта в сфере налогообложения и регулирования бизнес ожидает зеркальных норм навстречу, — объясняет Лариса Антощук, старший юрист практики защиты бизнеса юридической фирмы "Астерс". — Поднимаете ставки — создайте компенсатор в виде упрощения документального оформления операций. Даете дополнительные полномочия контролирующему органу — предложите бизнесу работающие инструменты борьбы с риском незаконных действий на время проверок и т. п.". По оценке собеседницы Фокуса, законопроект №5600 предполагает четкий фискальный подход, когда кнут есть, а пряника нет.

Бизнес-среду и экспертов особенно настораживает, что кроме изменений в сфере налогов в документе содержатся меры, расширяющие полномочия фискалов. В их числе — возможность списания средств со счетов налогоплательщиков без обращения в суды, начисление штрафов без права оспорить их до оплаты, ограничение прав выезда за границу руководителей компаний, у которых есть налоговый долг. По мнению Антощук, законопроект №5600 выглядит как разворот на 180 градусов от декларируемого ранее построения сервисной налоговой службы и сотрудничества между государством и бизнесом.

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С помощью новых методов, которые могут получить фискалы, практически любой бизнес в Украине легко "положить на лопатки".

"Представим ситуацию, что доход от малого бизнеса за квартал составил 1 млн грн, а налоговая после проверки, проведенной с нарушениями, начислила предприятию штраф 1,5 млн грн. Банк автоматически списывает всю сумму средств с предпринимательского счета. И это невозможно оспорить!" — моделирует механизм Игорь Ясько. Да, оставшись без средств на оплату аренды, выплату зарплат и необходимые закупки, предприниматель может обратиться в суд, но Ясько предупреждает, что не только судебный процесс рискует затянуться на месяцы, но и последующий возврат средств в случае положительного решения. В итоге бизнес обанкротится, тогда как государство будет распоряжаться полученными средствами. Причем за такой ресурс государство не будет платить проценты, как платит, например, по облигациям госзайма (ОВГЗ).

"Предложенная в законопроекте процедура взятия имущества в налоговый залог по несогласованным и находящимся в судебном обжаловании суммам налоговых начислений по результатам проверок и размытость оснований для внеплановых налоговых проверок позволят поставить на грань катастрофы любой бизнес", — продолжает Дмитрий Куцевол. Поскольку у крупного бизнеса ресурсов гораздо больше, чем у малого и среднего, то от названных нововведений быстрее пострадают небольшие предприятия. Словом, под флагом борьбы с олигархами можно получить обратный эффект: сокращение малого и среднего бизнеса и дальнейшее укрупнение монополистов.

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В целом появление законопроекта №5600 Вячеслав Черкашин считает верным признаком разбалансировки фискальной системы государства, что само по себе служит плохим сигналом для кредиторов, инвесторов, работодателей и экономически активного населения. Ведущие бизнес-ассоциации накануне голосования в первом чтении остро раскритиковали документ. Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) считают, что законопроект повышает нагрузку на добросовестный бизнес и создает предпосылки для усиления необоснованного давления на предпринимателей. В связи с этим они неоднократно обращались к народным депутатам с просьбой воздержаться от голосования за законопроект №5600 и обсудить его нормы с бизнесом, но их не слышат.

Что сеют и пожнут: почему вырастут цены на алкоголь, сигареты, недвижимость, мобильную связь

По словам народного депутата Ирины Верещук, проект №5600 парламент рассмотрит осенью. Для работы над правками будут созданы специальные рабочие группы. Есть высокая вероятность, что документ примут в целом до принятия закона о госбюджете, а его новые нормы начнут действие в 2022-м.

"Воздействие на экономику ряда норм законопроекта №5600 будет отрицательным, так как Украина уже имеет избыточный уровень перераспределения через публичные финансы", — объясняет Олег Гетман. По его мнению, наиболее вредные для экономики прямые налоги необходимо снижать, компенсируя потери сокращением неэффективных расходов бюджета.

В законопроекте № 5600 предусмотрены рост акцизов на табак и алкоголь, новая схема начисления акциза на пиво. Все это отразится на ценах — они взлетят

Бизнес встречает грядущие перемены с большой тревогой.

"Предварительный просчет последствий для бизнеса показывает, что в случае принятия документа в нынешней редакции дополнительная нагрузка — административная и налоговая — возрастет в два-четыре раза, — заключает Лариса Антощук. — Это очередной экзамен для работающих "в белую" компаний и для иностранных инвесторов". Реакцией могут стать тенизация экономики и отток инвестиций, в результате чего замедлится экономический рост. Вячеслав Черкашин предупреждает, что в случае окончательного принятия закона последствия нынешнего кризиса Украина будет преодолевать не два-три года, а значительно дольше.

Впрочем, поступления налогов и сборов вполне могут вырасти, особенно на фоне прогнозируемого роста экономической активности в 2022 году.

"Для бюджета очень выгодно повышать ресурсные платежи, так как алкоголь и табак люди будут покупать по любым ценам, даже если они экономят на еде", — заключает Александра Томашевская.

Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Как отмечено выше, после вступления законопроекта №5600 в силу прогнозируемо вырастут цены на алкоголь, сигареты, недвижимость, мобильную связь. Однако Дмитрий Куцевол предупреждает об эффекте мультипликатора, когда рост цен на товары в силу увеличения фискальной нагрузки проявится в отраслях, которых налоговые нововведения напрямую не касаются. Тогда цены вырастут практически на все группы товаров, и за это заплатят все украинцы.

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Впрочем, драматизировать ситуацию рано. "Вокруг проекта закона появилось много мифов и фейков, мешающих конструктивной работе по исправлению его недостатков, которая ведется в профильном комитете Верховной Рады. Народные депутаты видят недостатки и планируют их исправить ко второму чтению", — говорит Фокусу Олег Гетман. Он надеется, что в течение июля — августа все проблемные моменты парламентарии устранят, а редакция законопроекта №5600, подготовленная ко второму чтению, сохранит нормы, касающиеся олигархов, но условия для малого, среднего бизнеса и граждан ухудшать не будет.

Кто и когда в Украине повышал налоги

1991–1997 годы. Премьер-министры: Витольд Фокин, Леонид Кучма, Виталий Масол, Евгений Марчук, Павел Лазаренко

[ + – ] Витольд Фокин [ + – ] Леонид Кучма Фото: УНИАН [ + – ] Виталий Масол [ + – ] Евгений Марчук Фото: УНИАН [ + – ] Павел Лазаренко

• Ввели налог на добавленную стоимость (НДС) 28% (сегодня — 20%)

• Ввели прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ). Минимальная ставка составляла 10%. Максимальная для наивысших доходов в разные периоды достигала от 40% до 90%. Сегодня действует единая ставка НДФЛ — 18%

• Налог на доходы предприятий составлял от 30% до 60% в зависимости от видов деятельности. Налог на прибыль предприятий сегодня — 18%

2010–2014 годы. Премьер-министр: Николай Азаров

[ + – ] Николай Азаров

• Приняли Налоговый кодекс, ликвидировавший упрощенную систему для малого и среднего бизнеса. Из-за массовых протестов предпринимателей власти пришлось пересмотреть Налоговый кодекс

• Ввели налог на недвижимость для квартир от 120 кв. м и жилых домов от 250 кв. м

• Объединили несколько отчислений в социальные фонды в единый социальный взнос (ЕСВ).

Его уровень составлял от 36,3% до 49,7% в зависимости от вида деятельности. Сегодня ЕСВ — 22%

2014–2016 годы. Премьер-министр: Арсений Яценюк

[ + – ] Арсений Яценюк Фото: УНИАН

• Ввели в дополнение к налогу на доходы физлиц военный сбор 1,5%

• Обложили налогами доходы от депозитов 19,5% (18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора)

• Ренту на добычу газа увеличили с 15–28% до 28–55%

• Министр финансов Наталия Яресько предложила выровнять ставки основных налогов (НДФЛ, ЕСВ, налога на прибыль и НДС) на уровне 20% и сократить упрощенную систему, но идею не реализовали

2020–2021 годы. Премьер-министр: Денис Шмыгаль

[ + – ] Денис Шмыгаль

• Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 5600, предусматривающий десятки новаций, направленных на усиление фискального давления