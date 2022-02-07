Бойцы невидимого фронта. Почему законность работы "фантомных патрулей" вызывает вопросы

Еще в 2020 году МВД анонсировало появление в Украине автомобилей скрытого патруля, но выехали они на дорогу лишь на днях. Фокус выяснил, как работают "фантомы" и какие надежды на них возлагают в полиции.

Первые "фантомные" патрули появились на дорогах Киева 25 января. Передвигаются они на кроссоверах Skoda Kodiaq без опознавательных знаков. Отличить их от гражданских автомобилей практически невозможно, скрытые проблесковые маячки спрятаны за решеткой радиатора и смонтированы в заднем бампере. Единственное, что может выдать "фантома" — форма инспекторов, которые управляют автомобилем, и, если хорошо присмотреться, можно увидеть, что спереди и сзади за стеклом установлено оборудование для измерения скорости.

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Пока автомобилей скрытого патрулирования всего четыре, но в планах МВД к 2024 году подготовить 550 "фантомных" патрулей. Ранее глава Госагентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков сообщал, что первая партия из четырех "фантомов" обошлась бюджету в 3,7 млн грн.

[ + – ] "Фантомные" патрули передвигаются на кроссоверах Skoda Kodiaq без опознавательных знаков

Как фантомные патрули фиксируют нарушения

За первые четыре дня работы "фантомы" показали внушительные результаты: 4212 постановлений о нарушениях на дорогах, все они касаются превышения скоростного режима. Кроссоверы оборудованы приборами, позволяющими фиксировать нарушения ПДД, происходящие вокруг "фантома", даже если патрульный автомобиль находится в движении. При этом считываются и распознаются номерные знаки, затем их проверяют в базах данных. Также "фантомы" могут автоматически проверять автомобиль в поисковых реестрах, причем сразу в нескольких: номеров-двойников, уже снятых с регистрации и уничтоженных номеров, а также автомобилей, находящихся в розыске полиции. После проверки данные отправляются в систему автоматической фиксации, там информация обрабатывается, после чего, также автоматически, формируются постановления об административных нарушениях, которые отправляют нарушителям. Система "фантома" позволяет одновременно фиксировать до 50 целей, двигающихся как в попутном, так и во встречном направлении.

[ + – ] "Фантомы" фиксируют лишь превышение скорости, другие нарушения им пока неинтересны

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, некоторые правонарушения инспекторы будут фиксировать с помощью двух видеокамер.

"Это будет происходить довольно редко, и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования. Например, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к серьезным последствиям", — сообщил Белошицкий.

Превентивные меры: фотовидеофиксация нарушений ПДД

Первые системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в Украине 1 июня 2020 года. За полтора года их функционирования вынесли 3 млн постановлений о нарушениях правил дорожного движения. По словам Алексея Белошицкого, за год в местах, где работают камеры, количество ДТП с погибшими или травмированными уменьшилось на 65% (со 123 до 44). Однако автомобилисты быстро научились обманывать систему.

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"Сейчас существуют приложения, которые оповещают водителей о приближении автомобиля к камерам автофиксации, – говорит эксперт по законодательному обеспечению безопасности дорожного движения Владимир Караваев. – Водитель может сбросить скорость, проехать зону автофиксации и дальше продолжать нарушать скоростной режим. Поэтому вслед за камерами на дорогах появились и "фантомы", о местонахождении которых водителям неизвестно".

По словам эксперта, скрытые патрули, если их количество на дорогах будет расти, могут изменить к лучшему статистику ДТП, но при этом инспекторам нужно обращать внимание на все виды нарушений.

"Фантомы" фиксируют лишь превышение скорости, другие нарушения им пока неинтересны. Но дело в том, что большинство ДТП происходят не из-за нарушения скоростного режима, а из-за неправильного маневрирования автомобилем", — говорит Караваев.

Помимо прочего "фантомные" патрули сами нарушают норму закона, отмечает эксперт. Ведь скорость транспортных средств может контролироваться только в местах, где установлены дорожные знаки "5.70", предупреждающие о фотовидеофиксации. Это указано в ч. 2 ст. 40 закона "О Национальной полиции", согласно которой информация о смонтированной/размещенной автоматической фото- и видеотехнике должна располагаться на видном месте.

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"Я считаю, что эта норма закона нарушается, и ее нужно менять, но в полиции придерживаются другого мнения: мол, в законе речь идет о размещении камеры на месте, а не на движущем объекте. Звучит это, конечно, не очень убедительно, нужно переписывать данную норму", — говорит Караваев.

По его словам, это важно сделать, поскольку, если работа "фантомов" не будет должным образом законодательно обеспечена, есть вероятность, что водители будут обращаться в суд, требуя отмены штрафов за нарушения, зафиксированные с помощью скрытых патрулей.