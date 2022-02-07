Бійці невидимого фронту. Чому законність роботи "фантомних патрулів" викликає питання

Ще 2020 року МВС анонсувало появу в Україні автомобілів прихованого патруля, але виїхали вони на дорогу лише днями. Фокус з'ясував, як працюють "фантоми" та які надії на них покладають у поліції.

Перші "фантомні" патрулі з'явилися на дорогах Києва 25 січня. Пересуваються вони на кросоверах Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків. Відрізнити їх від цивільних автомобілів практично неможливо, приховані проблискові маячки сховані за ґратами радіатора та змонтовані в задньому бампері. Єдине, що може видати "фантома", — форма інспекторів, які керують автомобілем, і, якщо добре придивитися, можна побачити, що спереду та позаду за склом встановлено обладнання для вимірювання швидкості.

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Поки що автомобілів прихованого патрулювання всього чотири, але в планах МВС до 2024 року підготувати 550 "фантомних" патрулів. Раніше глава Держагентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков повідомляв, що перша партія з чотирьох "фантомів" коштувала бюджету 3,7 млн грн.

[ + – ] "Фантомні" патрулі пересуваються на кросоверах Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків

Як фантомні патрулі фіксують порушення

За перші чотири дні роботи "фантоми" показали значні результати: 4212 постанов про порушення на дорогах, усі вони стосуються перевищення швидкісного режиму. Кросовери обладнані приладами, що дозволяють фіксувати порушення правил дорожнього руху, що відбуваються навколо "фантома", навіть якщо патрульний автомобіль перебуває в русі. При цьому зчитуються та розпізнаються номерні знаки, потім їх перевіряють у базах даних. Також "фантоми" можуть автоматично перевіряти автомобіль у пошукових реєстрах, причому відразу в кількох: номери-двійники, вже зняті з реєстрації та знищені номери, а також автомобілі, які перебувають у розшуку поліції. Після перевірки дані відправляються в систему автоматичної фіксації, там інформація обробляється, після чого також автоматично формуються постанови про адміністративні порушення, які відправляють порушникам. Система "фантома" дозволяє одночасно фіксувати до 50 цілей, що рухаються як у попутному, так і в зустрічному напрямку.

[ + – ] "Фантоми" фіксують лише перевищення швидкості, інші порушення їм поки що нецікаві

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, деякі правопорушення інспектори фіксуватимуть за допомогою двох відеокамер.

"Це відбуватиметься досить рідко та стосуватиметься лише найзухваліших і найнебезпечніших для учасників дорожнього руху порушень правил дорожнього руху, які помічатимуть інспектори під час патрулювання. Наприклад, проїзд на червоне світло або перетин подвійної суцільної, де це справді могло призвести до серйозних наслідків", – повідомив Білошицький.

Превентивні заходи: фотовідеофіксація порушень правил дорожнього руху

Перші системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху з'явилися в Україні 1 червня 2020 року. За півтора року їхнього функціонування винесли 3 млн постанов про порушення правил дорожнього руху. За словами Олексія Білошицького, за рік у місцях, де працюють камери, кількість ДТП із загиблими чи травмованими зменшилася на 65% (зі 123 до 44). Проте автомобілісти швидко навчилися дурити систему.

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"Зараз існують додатки, які сповіщають водіїв про наближення автомобіля до камер автофіксації, – каже експерт із законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв. – Водій може скинути швидкість, проїхати зону автофіксації й далі продовжувати порушувати швидкісний режим. Тож слідом за камерами на дорогах з'явилися й "фантоми", про місцезнаходження яких водіям невідомо".

За словами експерта, приховані патрулі, якщо їхня кількість на дорогах зростатиме, можуть змінити на краще статистику ДТП, але при цьому інспекторам потрібно звертати увагу на всі види порушень.

"Фантоми" фіксують лише перевищення швидкості, інші порушення їм поки що нецікаві. Але річ у тому, що більшість ДТП трапляються не через порушення швидкісного режиму, а через неправильне маневрування автомобілем", — каже Караваєв.

Крім того, "фантомні" патрулі самі порушують норму закону, зазначає експерт. Адже швидкість транспортних засобів може контролюватись лише у місцях, де встановлені дорожні знаки 5.70, що попереджають про фотовідеофіксацію. Це зазначено у ч. 2 ст. 40 закону "Про Національну поліцію", згідно з якою інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фото- та відеотехніку повинна розташовуватися на видному місці.

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"Я вважаю, що ця норма закону порушується, і її треба міняти, але в поліції дотримуються іншої думки: мовляв, у законі йдеться про розміщення камери на місці, а не на рухомому об'єкті. Звучить це, звичайно, не дуже переконливо, потрібно переписувати цю норму", — каже Караваєв.

За його словами, це важливо зробити, оскільки, якщо робота "фантомів" не буде належним чином законодавчо забезпечена, є ймовірність, що водії звертатимуться до суду, вимагаючи скасування штрафів за порушення, зафіксовані за допомогою прихованих патрулів.