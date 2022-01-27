12 балів, і права відберуть: як законопроєкт №6502 має навчити водіїв дотримуватися правил дорожнього руху

У черговий раз в Україні придумали, як зробити дорожній рух безпечним та скоротити кількість смертей у ДТП.

Пів року тому депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №5798 із дуже довгою назвою, з якої одразу стає зрозумілою суть документа: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства в заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів". Спочатку автори законопроєкту пропонували винагороду очевидцям, які викриють порушника ПДР, 10% від суми штрафу. Але в середині грудня 2021 року МВС повідомило, що під час гарячої дискусії депутати вирішили відмовитись від цієї норми.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Наразі документ чекає на друге читання, проте законотворці склавши руки не сидять і вже зареєстрували новий законопроєкт, спрямований на забезпечення дорожньої безпеки, — №6502. Мета обох проєктів однакова: скоротити смертність на дорогах, а от запропоновані механізми різні.

Штрафні бали для водіїв: 12+ балів, і права відберуть

Законопроєкт №6502 передбачає запровадження штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху, нараховуватимуться вони разом зі штрафами.

Кількість штрафних балів залежить від рівня суспільної небезпеки порушень — від 1 до 5 за кожне.

Наприклад, за непристебнутий ремінь безпеки або перевезення дітей без автокрісла — 1 штрафний бал.

Якщо машина проїхала на заборонний сигнал світлофора, водій отримає 2 бали, за зупинку автомобіля на смузі для громадського транспорту — 3 бали; за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год або створення аварійної ситуації — 5 балів.

Права водіїв, які за рік назбирають 12 або більше балів, анулюються.

Для водіїв, які отримали права менш ніж рік тому, достатньо набрати 8 балів, щоб їх позбутися.

Відновити документи можна буде лише після повторного навчання в автошколі й складання теоретичного та практичного іспитів у МВС. Бали діють протягом року й після закінчення цього терміну обнуляються.

Більшість автошкіл в Україні так звані сірі: людина платить гроші, не з'являється на заняттях і після певного терміну отримує права навіть без мінімальної підготовки Володимир Караваєв

"Така система існує в багатьох країнах Європи та в США, і ми вирішили наслідувати їхній приклад, – пояснює Фокусу Павло Фролов, один із авторів законопроєкту, депутат партії "Слуга народу". — Досвід Іспанії показав, що за 6,5 року існування цієї системи смертність на дорогах скоротилася в 2,5 рази. Лише 3% тих, хто отримував штрафні бали, дійшли до ліміту. Це свідчить, що система ефективна. В Україні щороку на дорогах гине близько 3500 людей, настав час кардинально змінити цю страшну статистику".

Фролов наголошує, що бали паралельно з виписуванням штрафу за порушення правил дорожнього руху нараховуватимуть поліцейські під час живого контакту з водієм. Нарахування штрафних балів, як і штрафи, можна оскаржити в суді.

Важливо

Щоб не було, як у Харкові. Як правильне проєктування доріг допоможе уникнути смертельних ДТП

"Штрафні бали — це своєрідна профілактика ДТП. Водії, які наберуть певну кількість балів, намагатимуться їздити акуратніше й менше порушувати, адже можуть позбутися прав, і їм доведеться знову навчатися і складати іспити", — каже Фролов, додаючи, що запропонована система — лайт-варіант.

Сувора система покарання за порушення ПДР діє в США. Список порушень, за які нараховуються штрафні бали — пойнти, — довгий. Наприклад, п’ять пойнтів можна отримати за телефонну розмову під час їзди. Бали накопичуються протягом 18 місяців — якщо їхня кількість досягне 12, посвідчення водія забирають. Якщо порушник набрав 11 пойнтів, дію його прав можуть призупинити на 31 день. Є ще один важливий нюанс: кожен пойнт — це привід для страхової компанії збільшити для водія вартість страховки на сотні доларів. До того ж, якщо кількість пойн-тів становить шість і більше, водій сплачує обов’язковий дорожній збір. Інформація про зарахування пойнтів зберігається в базі поліції протягом семи років. Якщо кількість балів за цей час досягне 15, страхова компанія може розірвати договір із порушником.

Введення штрафних балів для водіїв — спокуса для копів

Автори законопроєкту посилаються на досвід західних країн, але багато хто пам’ятає, що і в СРСР діяла подібна система: разом із посвідченням водія видавалися талони попереджень. За порушення правил дорожнього руху інспектор ДАІ міг оштрафувати або проколоти дірку в талоні. У документі були графи для порушень різних типів — якщо за рік водій накопичував три дірки в одній графі, його позбавляли прав. Для їх відновлення доводилося наново складати іспит на знання правил дорожнього руху.

Штрафні бали — це своєрідна профілактика ДТП. Водії намагатимуться їздити акуратніше й менше порушувати, адже можуть позбутися прав Павло Фролов

"Цьогорічний законопроєкт передбачає не лише перескладання самого іспиту, а й повторне проходження курсу підготовки. Це дуже важливий момент, — наголошує Володимир Караваєв, експерт із питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху. — Якщо водій постійно порушує правила, він їх або не знає, або просто ігнорує, а це питання вже більше до психології. Цей момент у нашому законодавстві ніяк не відображено, на відміну від Європи, де під час вступу до автошколи робиться експертиза, щоб оцінити професійні якості людини: здатна вона безпечно керувати автомобілем чи ні".

Караваєв вважає, що законопроєкт №6502 — ініціатива дуже правильна й потрібна, але документ містить певні корупційні ризики.

"Копи можуть озолотитися. Зарплати в них маленькі, і коли йтиметься про нарахування останнього чи передостаннього балу, виникне спокуса отримати хабара", — каже експерт.

Важливо

На червоне світло. Чому українці не вірять у справедливе покарання винуватців резонансних ДТП

Він зазначає, що проблему має вирішувати наявність нагрудних відеокамер у поліцейських, однак немає чіткої регламентації, скільки часу треба зберігати записи. Також не передбачено відповідальності, якщо камеру буде вимкнено.

Подібну думку висловлює й Олександр Кава, колишній заступник міністра інфраструктури. За його словами, саме через корупційні ризики раніше не наважувалися впроваджувати систему штрафних балів.

[ + – ] Кількість штрафних балів для водія залежить від рівня порушень – від 1 до 5 балів за кожне Фото: 1gai.ru

Основа основ: як побороти корупцію в автошколах

Експерти сходяться на думці, що паралельно із законопроєктами, спрямованими на забезпечення безпеки дорожнього руху, слід зайнятися також реформуванням системи автошкіл.

"Два роки тому відбувся форум представників автошкіл. На ньому говорили про те, що більшість автошкіл в Україні — так звані "сірі": людина платить гроші, не з’являється на заняттях і після певного терміну отримує права навіть без мінімальної підготовки, — каже Володимир Караваєв. — Таких шкіл у країні приблизно 70% від загальної кількості. Щорічно первинне посвідчення водія отримують близько 400 тис. українців. Виходить, що з них 280 тис. навчалися формально. Такі водії не знають теорії й не мають практики. Ці цифри шокують".

Важливо

Випадок Собчак. Чому багаті та знамениті винні суспільству куди більше, ніж вони самі вважають

У свою чергу народний депутат Павло Фролов зазначає, що зараз розробляються механізми протидії корупції в автошколах. У 2021 році було підготовлено два законопроєкти, здатних змінити ситуацію в автошколах, але вони не пройшли навіть через комітети парламенту.