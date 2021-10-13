Випадок Собчак. Чому багаті та знамениті винні суспільству куди більше, ніж вони самі вважають

ДТП сталася в ніч на 10 жовтня: машина, в якій їхала Ксенія Собчак, вилетіла на зустрічну в районі Сочі та врізалася у Volkswagen. Загинула одна людина — 35-річна Катерина Тарасова. Ще двоє постраждали. Водій Mercedes визнав свою провину, його відправили під домашній арешт. Собчак проходить у справі як свідок. Пропонуємо вашій увазі думку російського адвоката, колишнього головного юриста "Юкоса" Дмитра Гололобова, який нині працює в Лондоні.

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Свіжа історія "Кривавої барині" Ксенія Собчак — це всього-на-всього чергове повторення того, що "багаті та знамениті" винні оточенню куди більше, ніж вони самі вважають.

Збив твій шофер на твоєму Роллс-Ройсі якогось безхатька, який п'яний перебігав вулицю, де не слід, — вийди, зроби співчуття, поховай за свій рахунок, пожертвуй на хостел для безхатьків, нарешті. Ну і, звичайно, покайся трохи для порядку. Не жери хоча б лобстерів тиждень.

Якщо ти Абрамович, плаваєш на п'яти яхтах відразу та посилаєш коханок у космос — будь люб'язний жертвувати пару сотень мільйонів на рік на хворих дітей, бездомних котиків і допомогу нещасним євреям на Голанських висотах.

Знаменитість — навіть якщо вона цілком висмоктана незрозуміло звідки або з аккаунта в Інстаграмі — просто винна суспільству за те, що суспільство її якось любить і захоплюється нею.

Суспільство чекає від знаменитості відповідної поведінки, і якщо який-небудь клерк із офісу може запросто пройти повз жебрака, що просить на "їжу та проживання", або викинуту на вулицю собаку, то знаменитість ні. Її відразу звинуватять у черствості, зазнайстві, безсердечності та безлічі інших гріхів.

[ + – ] Момент ДТП із Ксенією Собчак у районі Сочі потрапив на камери відеоспостереження.

Взагалі, будь-яка знаменитість повинна бути готова — і морально, і матеріально — до таких випадків, який стався з Ксенією Анатоліївною. А ось вона не була. І всі побачили її справжнє нутро. А від "хрещеної дочки Путіна", дочки відомого демократа Собчака та колишнього кандидата в президенти звичайно очікували щось інше.

І тепер суспільство має повне моральне право засуджувати Собчак, і ніякими довідками вона не прикриється. Хороший додатковий урок для всіх доморощених "селебрітіз". Не важливо, що там думає про твій вчинок СКР та Кримінальний кодекс, куди важливіше, що думає народ, який, як відомо, не обдуриш.

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