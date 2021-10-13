Случай Собчак. Почему богатые и знаменитые должны обществу куда больше, чем они сами полагают

ДТП произошло в ночь на 10 октября: машина, в которой ехала Ксения Собчак, вылетела на встречку в районе Сочи и врезалась в Volkswagen. Погиб один человек — 35-летняя Екатерина Тарасова. Еще двое пострадали. Водитель Mercedes признал свою вину, его отправили под домашний арест. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля. Предлагаем вашему вниманию мнение российского адвоката, бывшего главного юриста "Юкоса" Дмитрия Гололобова, ныне работающего в Лондоне.

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Свежая история "Кровавой барыни" Ксениии Собчак — это всего-навсего очередное повторение того, что "богатые и знаменитые" должны окружающим куда больше, чем они сами полагают.

Сбил твой шофер на твоем Роллс-Ройсе какого-нибудь бомжа, который пьяный перебегал улицу, где не положено — выйди, окажи сочувствие, похорони за свой счет, пожертвуй на хостел для бомжей, наконец. Ну и, конечно, покайся немного для порядка. Не жри хотя бы лобстеров неделю.

Если ты Абрамович, плаваешь на пяти яхтах сразу и посылаешь любовниц в космос — будь любезен жертвовать пару сотен миллионов в год на больных детей, бездомных котиков и помощь несчастным евреям на Голанских высотах.

Знаменитость — даже если она целиком высосанная непонятно откуда или из аккаунта в Инстаграме просто должна обществу за то, что общество ее как-то любит и восхищается ею.

Общество ждет от знаменитости соответствующего поведения и если какой-нибудь клерк из офиса может запросто пройти мимо нищего, просящего на "еду и проживание", или выброшенной на улицу собаки, то знаменитость нет. Ее сразу обвинят в черствости, зазнайстве, бессердечии и множестве других грехов.

[ + – ] Момент ДТП с Ксенией Собчак в районе Сочи попал на камеры видеонаблюдения.

Вообще, любая знаменитость должна быть готова — и морально, и материально к таким случаям, который произошел с Ксенией Анатольевной. А вот она не была. И все увидели ее настоящее нутро. А от "крестной дочери Путина", дочки известного демократа Собчака и бывшего кандидата в президенты конечно ожидали нечто иное.

И теперь общество имеет полное моральное основание осуждать Собчак и никакими справками она не прикроется. Хороший дополнительный урок для всех доморощенных "селебритиз". Не важно, что там считает про твой проступок СКР и Уголовный кодекс, куда важнее, что думает народ, который, как известно, не обманешь.

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