Ковид и Оруэлл. О чем говорит депортация теннисиста Джоковича из Австралии

Всю прошлую неделю далекая Австралия нас развлекала новостями: то пускают известнейшего теннисиста Новака Джоковича на Australian Open, то депортируют. В итоге, все же депортировали.

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Остроту этой истории придавали сразу несколько обстоятельств.

Во-первых, Джокович изначально прилетел в Австралию со всеми возможными разрешениями и согласованиями на въезд в страну и допуск к турниру. Но это не помогло: визу на въезде аннулировали, а известнейшего спортсмена поместили в соответствующее заведение для мигрантов, подлежащих депортации, где условия, к которым он совсем не привык. И игнорировали все его просьбы.

Во-вторых, Джокович, как цивилизованный человек, обратился в суд и даже его выиграл. Но это тоже не помогло: визу снова аннулировали, но уже по другим основаниям (привет преюдиции, закону и логике). На этот раз уже министр на основании якобы того, что теннисист может представлять риск для "национального здоровья и правопорядка"(!)

В-третьих, юристы Джоковича снова подали в суд и уже вышестоящий федеральный суд в составе трех судей поддержал позицию министра по аннулированию визы, указав, что известный теннисист предоставляет угрозу национальному правопорядку поскольку является "талисманом противников вакцинации". Итог: наплевав на репутацию и данные обещания Австралия Джоковича депортировала. И ничто не помогло — ни заступничество международных спортивных организаций, не крики сербских властей, ни суды.

Вывод из этого довольно-таки пока неординарного случая прост: пандемия и ее последствия здорово изменили правовые системы многих государств и их отношение к праву. Никакие обязательства, обещания, заверения и правила, которые, по мнению чиновников могут привести к нарушению "национальных интересов здравоохранения" уже никак не защищены. Сегодня они вроде действуют, а завтра — нет.

Купил билет, оплатил гостиницу, получил все разрешения и приглашения, сдал все тесты, получил сертификаты, потратил кучу времени и денег, а тебя — раз и не пустили.

И некому жаловаться потому, что суды сплошь и рядом поддерживают чиновников и Европейский суд уже показал, что он целиком за "разумные принудительные меры". Одним словом, привыкайте к новой реальности, где главное не закон, а мнение чиновника "охраняющего здоровье нации".

А то ли еще будет через два-три года — Оруэлл просто в гробу устанет переворачиваться.

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