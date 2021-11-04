Щоб не було, як у Харкові. Як правильне проєктування доріг допоможе уникнути смертельних ДТП

Чому в Україні постійно відбуваються резонансні ДТП з людськими жертвами? Статистика підтверджує актуальність питання: за даними Нацполіції, за дев'ять місяців 2021 року на українських дорогах загинуло 2225 людей. Однією з найчастіших причин ДТП є перевищення безпечної швидкості руху.

Жовтень 2017 року. У Харкові сталася жахлива ДТП, яка забрала життя шести людей. Здавалося б, справа Олени Зайцевої та Геннадія Дронова мала послужити уроком усім водіям-лихачам: винні отримали по 10 років в'язниці. Але, як відомо, дурні навчаються на своїх помилках.

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Жовтень 2021 року. І знову Харків. Цього разу за кермом Infiniti був 16-річний підліток. Автомобіль, яким керував 16-річний підліток, спровокував ДТП, внаслідок якого загинув 58-річний чоловік. Ця смертельна подія викликала суспільний резонанс і багатьох змусила замислитися над тим, яких превентивних заходів потрібно вжити, щоб убезпечити українські дороги від водіїв-лихачів.

Статистика підтверджує актуальність питання: за даними Нацполіції, за дев'ять місяців 2021 року на українських дорогах загинуло 2225 людей. Однією з найчастіших причин ДТП є перевищення безпечної швидкості руху.

Резонансна ДТП та кільцевий рух

Причиною резонансної ДТП стала спроба на великій швидкості проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора. У результаті Infiniti врізався у два автомобілі. На думку ексзаступника міністра інфраструктури Олександра Кави, убезпечити людей на дорогах від таких водіїв можливо, для цього є хороші рішення, які впроваджують у Європі та США.

"Насамперед це проєктування міських доріг та доріг через населені пункти таким чином, щоб фізично неможливо було порушити швидкісний режим. Наприклад, будуються кільцеві розв'язки, заспокійники трафіку, які призведуть до того, що за порушення швидкісного режиму водій пошкодить свій автомобіль", — каже Олександр Кава.

До демонстративного порушника давно можна було вжити суворих заходів, якби правоохоронні органи займалися відповідним моніторингом мережі

За його словами, деякі українські міста починають застосовувати такі рішення, але не так швидко, як хотілося б. Ці проєкти недорогі, їх можна запроваджувати під час проведення ремонтних робіт.

Нещодавно в Києві капітально ремонтували Повітрофлотський проспект — шестисмугову магістраль. Як мінімум там потрібно було зробити поділ у вигляді клумби посередині, що не тільки убезпечило б пішоходів, а й виключило б можливість лобових зіткнень. Але проспект залишився в тому вигляді, у якому був до цього ремонту, — зазначає Кава.— Більше того, за рахунок клумби можна було зробити і вужчі смуги, на яких водіям психологічно некомфортно їхати швидко. Українські стандарти дозволяють зробити, скажімо, ліву та середню смуги завширшки 2,5 м — тоді два легкові автомобілі їдуть близько одне до одного і надмірно розганятися водії вже не ризикують.

За словами експерта, хоч би який лихач сидів за кермом, він не зможе розігнатися до швидкості понад 60 км/год, якщо цьому заважатимуть кільцеві розв'язки та клумби, які змушують водіїв маневрувати.

ДТП у Харкові. Відповідальність батьків

Раніше харківського підлітка поліція вже зупиняла за перевищення швидкості. Їздив 16-річний хлопець без прав, але після складання протоколу та виписаного штрафу його відпускали.

"У цьому випадку конфіскувати автомобіль не можна, тому що хлопець не є власником автомобіля, — пояснює Фокусу Володимир Караваєв, правозахисник, експерт з питань законодавчої організації безпеки дорожнього руху. — Інше питання, яким чином він заволодів цим автомобілем. Якщо авто належить його батькам, чому вони не захистили його від джерела підвищеної небезпеки, яким є автомобіль?

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Караваєв підкреслює, що якщо дитина сіла за кермо, її батьки ніколи не скажуть, що вона взяла авто без їхнього відома, адже в такому разі справа кваліфікуватиметься як несанкціоноване заволодіння транспортним засобом. За це належить покарання аж до тюремного ув'язнення.

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"Неповнолітній сів за кермо батьківської машини — тут відповідальність лягає на власників транспортного засобу. Зараз за це передбачений невеликий штраф, тому необхідно посилити відповідальність власників транспорту", — упевнений правозахисник. На його думку, необхідно також створити орган, який би організував безпеку руху. Наразі ці функції виконує патрульна поліція, але вона не справляється із завданням, оскільки завантажена виконанням інших функцій, які потребують негайної реакції, зокрема реагування на виклики громадян.

Підліток за кермом та явка з повинною

Підліток і до смертельної аварії їздив містом з високою швидкістю. Він знімав про це відео та викладав ролики в соціальних мережах, розповідаючи, що "купує копів за $100–200", коли вони його зупиняють. За ідеєю, до демонстративного порушника давно можна було вжити суворих заходів, якби правоохоронні органи займалися моніторингом мережі.

Хоч би який лихач сидів за кермом, він не зможе розігнатися до швидкості понад 60 км/год, якщо цьому заважатимуть кільцеві розв'язки та клумби, які змушують водіїв маневрувати

"З точки зору закону дозволено відстежувати таку інформацію, адже вона виставлена на загальний огляд, — каже адвокат Іван Ліберман. — Формально та з юридичного погляду кіберполіція мала це відстежувати, але в основному вони займаються економічними злочинами. Так, на папері в них є відповідні повноваження, але за фактом цим ніхто не займається, адже в інтернеті повно подібних відео".

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В Україні немає ні системи, ні якогось органу, який відстежує такі свідчення правопорушення. Однак, вони існують за кордоном. Наприклад, в Ізраїлі використовують автоматизовану систему, яка моніторить мережу та в разі фіксації порушень надсилає правоохоронцям адресу та координати порушника.