Чтобы не было как в Харькове. Как правильное проектирование дорог поможет избежать смертельных ДТП

Почему в Украине то и дело происходят резонансные ДТП с человеческими жертвами? Статистика подтверждает актуальность вопроса: по данным Нацполиции, за девять месяцев 2021 года на украинских дорогах погибло 2225 человек. Одна из самых частых причин ДТП — превышение безопасной скорости движения.

Октябрь 2017 года. В Харькове произошло ужасное ДТП, унесшее жизни шести человек. Казалось бы, дело Елены Зайцевой и Геннадия Дронова должно было послужить уроком всем водителям-лихачам: виновные получили по 10 лет тюрьмы. Но, как известно, дураки учатся на своих ошибках.

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Октябрь 2021 года. И вновь Харьков. На этот раз за рулем Infiniti находился 16-летний подросток. Автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток, спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина. Это смертельное происшествие вызвало общественный резонанс и многих заставило задуматься о том, какие превентивные меры нужно применить, чтобы обезопасить украинские дороги от водителей-лихачей.

Резонансное ДТП и кольцевое движение

Причиной резонансного ДТП стала попытка на большой скорости проскочить перекресток на красный сигнал светофора. В результате Infiniti врезался в два автомобиля. По мнению экс-заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, обезопасить людей на дорогах от такого рода водителей возможно, для этого есть хорошие решения, которые внедряют в Европе и США.

"В первую очередь это проектирование городских дорог и дорог через населенные пункты таким образом, чтобы физически невозможно было нарушить скоростной режим. Например, строятся кольцевые развязки, успокоители трафика, которые приведут к тому, что при нарушении скоростного режима водитель повредит свой автомобиль", — говорит Александр Кава.

К демонстративному нарушителю давно можно было принять строгие меры, если бы правоохранительные органы занимались соответствующим мониторингом Сети

По его словам, некоторые украинские города начинают применять такие решения, но не так быстро, как хотелось бы. Эти проекты недорогие, их можно внедрять во время проведения ремонтных работ.

"Недавно в Киеве капитально ремонтировали Воздухофлотский проспект — шестиполосную магистраль. Как минимум там нужно было сделать разделение в виде клумбы посередине, что не только обезопасило бы пешеходов, но и исключило бы возможность лобовых столкновений. Но проспект остался в том виде, в каком был до ремонта, — отмечает Кава. — Более того, за счет клумбы можно было сделать и более узкие полосы, на которых водителям психологически некомфортно ехать быстро. Украинские стандарты позволяют сделать, скажем, левую и среднюю полосы шириной 2,5 м — тогда два легковых автомобиля едут близко друг к другу и чрезмерно разгоняться водители уже не рискуют".

По словам эксперта, какой бы лихач ни сидел за рулем, он не сможет разогнаться до скорости свыше 60 км/ч, если этому будут мешать кольцевые развязки и клумбы, заставляющие водителей маневрировать.

ДТП в Харькове. Ответственность родителей

Ранее харьковского подростка полиция уже останавливала за превышение скорости. Ездил 16-летний парень без прав, но после составления протокола и выписанного штрафа его отпускали.

"В данном случае конфисковать автомобиль нельзя, потому что парень не является собственником автомобиля, — поясняет Фокусу Владимир Караваев, правозащитник, эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения. — Другой вопрос, каким образом он завладел этим автомобилем. Если авто принадлежит его родителям, почему они не оградили его от источника повышенной опасности, коим является автомобиль?"

[ + – ] Четыре года назад. В октябре 2017-го в Харькове произошло еще одно резонансное ДТП, в котором погибли шесть человек

Караваев подчеркивает, что если ребенок сел за руль, его родители никогда не скажут, что он взял авто без их ведома, ведь в таком случае дело будет квалифицироваться как несанкционированное завладение транспортным средством. За это полагается наказание вплоть до тюремного заключения.

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"Несовершеннолетний сел за руль родительской машины — здесь ответственность ложится на владельцев транспортного средства. Сейчас за это полагается небольшой штраф, потому необходимо ужесточить ответственность владельцев транспорта", — уверен правозащитник. По его мнению, необходимо также создать орган, обеспечивающий безопасность движения. Сейчас эти функции выполняет патрульная полиция, но она не справляется с задачей, так как загружена выполнением других функций, требующих незамедлительной реакции, в частности реагирования на вызовы граждан.

Подросток за рулем и явка с повинной

Подросток и до смертельной аварии ездил по городу на высокой скорости. Он снимал об этом видео и выкладывал ролики в социальных сетях, хвастая, что "покупает копов за $100–200", когда они его останавливают. По идее, к демонстративному нарушителю давно можно было принять строгие меры, если бы правоохранительные органы занимались мониторингом Сети.

Какой бы лихач ни сидел за рулем, он не сможет разогнаться до скорости свыше 60 км/ч, если этому будут мешать кольцевые развязки и клумбы, заставляющие водителей маневрировать

"С точки зрения закона разрешено отслеживать такую информацию, ведь она выставлена на всеобщее обозрение, — говорит адвокат Иван Либерман. — Формально и с юридической точки зрения киберполиция должна была это отслеживать, но в основном они занимаются экономическими преступлениями. Да, на бумаге у них есть соответствующие полномочия, но по факту этим никто не занимается, ведь в интернете полно подобных видео".

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В Украине нет ни системы, ни какого-либо органа, отслеживающего такие свидетельства правонарушений. Однако они существуют за рубежом. К примеру, в Израиле используют автоматизированную систему, которая мониторит Сеть и в случае фиксации нарушений отправляет правоохранителям адрес и координаты нарушителя.