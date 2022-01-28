12 баллов и права отберут: как законопроект №6502 должен научить водителей соблюдать ПДД

В очередной раз в Украине придумали, как сделать дорожное движение безопасным и сократить количество смертей в ДТП.

Полгода назад депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №5798 с очень длинным названием, из которого сразу становится понятной суть документа: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению роли общества в мерах контроля безопасности дорожного движения и соблюдения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств". Сначала авторы законопроекта предлагали вознаграждение очевидцам, разоблачающим нарушителя ПДД, 10% от суммы штрафа. Но в середине декабря 2021 МВД сообщило, что в ходе горячей дискуссии депутаты решили отказаться от этой нормы.

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Сейчас документ ждет второго чтения, однако законодатели сложа руки не сидят и уже зарегистрировали новый законопроект, направленный на обеспечение дорожной безопасности, — №6502. Цель обоих проектов одинакова: сократить смертность на дорогах, а вот предложенные механизмы разные.

Штрафные баллы для водителей: 12+ баллов и права отберут

Законопроект №6502 предусматривает введение штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, они будут начисляться вместе со штрафами.

Количество штрафных баллов зависит от уровня общественной опасности нарушений — от 1 балла до 5 баллов за каждое.

Например, за непристегнутый ремень безопасности или перевозку детей без автокресла – 1 штрафной балл.

Если машина проехала на запретный сигнал светофора, водитель получит 2 балла, за остановку автомобиля на полосе для общественного транспорта – 3 балла; за превышение скорости более чем на 50 км/ч или создание аварийной ситуации – 5 баллов.

Водительские права, которые за год наберут 12 или более баллов, аннулируются.

Для водителей, получивших права менее года назад, достаточно набрать 8 баллов, чтобы их лишиться.

Восстановить документы можно только после повторного обучения в автошколе и сдачи теоретического и практического экзаменов в МВД. Баллы действуют в течение года и по истечении этого срока обнуляются.

Большинство автошкол в Украине так называемые серые: человек платит деньги, не появляется на занятиях и после определенного срока получает права даже без минимальной подготовки Владимир Караваев

"Такая система существует во многих странах Европы и в США, и мы решили последовать их примеру, — объясняет Фокусу Павел Фролов, один из авторов законопроекта, депутат партии "Слуга народа". — Опыт Испании показал, что за 6,5 года существования этой системы смертность на дорогах сократилась в 2,5 раза. Лишь 3% получавших штрафные баллы дошли до лимита. Это свидетельствует, что система эффективна. В Украине ежегодно на дорогах погибает около 3500 человек, пора кардинально изменить эту страшную статистику".

Фролов отмечает, что баллы параллельно с выписыванием штрафа за нарушение ПДД будут начислять полицейские во время живого контакта с водителем. Начисление штрафных баллов, как и штрафы, можно обжаловать в суде.

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"Штрафные баллы — это своеобразная профилактика ДТП. Водители, которые наберут определенное количество баллов, постараются ездить аккуратнее и меньше нарушать, ведь могут лишиться прав, и им придется снова учиться и сдавать экзамены", — говорит Фролов, добавляя, что предложенная система — лайт. -вариант.

Суровая система наказания за нарушение ПДД действует в США. Список нарушений, за которые начисляются штрафные баллы – пойнты – длинный. Например, пять пойнтов можно получить за телефонный разговор во время езды. Баллы накапливаются в течение 18 месяцев — если их количество достигнет 12, водительское удостоверение забирают. Если нарушитель набрал 11 пойнтов, действие его прав может быть приостановлено на 31 день. Есть еще один важный нюанс: каждый пойнт – это повод для страховой компании увеличить для водителя стоимость страховки на сотни долларов. К тому же, если количество пойнтов составляет шесть и более, водитель уплачивает обязательный дорожный сбор. Информация о зачислении пойнтов хранится в базе полиции в течение семи лет. Если количество баллов за это время достигнет 15, страховая компания может расторгнуть договор с нарушителем.

[ + – ] Восстановить права можно будет только после повторного обучения в автошколе и сдачи теоретического и практического экзаменов в МВД

Введение штрафных баллов для водителей — искушение для копов

Авторы законопроекта ссылаются на опыт западных стран, но многие помнят, что и в СССР действовала подобная система: вместе с водительским удостоверением выдавались талоны предупреждений. За нарушение ПДД инспектор ГАИ мог оштрафовать или проколоть дыру в талоне. В документе были графы для нарушений разных типов — если за год водитель накапливал три дыры в одной графе, его лишали прав. Чтобы восстановить права, приходилось заново сдавать экзамен на знание правил дорожного движения.

Штрафные баллы – это своеобразная профилактика ДТП. Водители будут пытаться ездить аккуратнее и меньше нарушать, ведь они могут лишиться прав Павел Фролов

"В этом году законопроект предусматривает не только пересдачу самого экзамена, но и повторное прохождение курса подготовки. Это очень важный момент, — отмечает Владимир Караваев, эксперт по законодательному обеспечению безопасности дорожного движения. — Если водитель постоянно нарушает правила, он их или не знает, или просто игнорирует, а этот вопрос уже больше к психологии. Этот момент в нашем законодательстве никак не отражен, в отличие от Европы, где при поступлении в автошколу делается экспертиза, чтобы оценить профессиональные качества человека: способен он безопасно управлять автомобилем или нет".

Караваев считает, что законопроект №6502 — инициатива очень правильная и нужная, но документ содержит определенные коррупционные риски.

"Копы могут озолотиться. Зарплаты у них маленькие, и когда речь пойдет о начислении последнего или предпоследнего балла, возникнет соблазн получить взятку", — говорит эксперт.

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Он отмечает, что проблема должна решаться наличием нагрудных видеокамер у полицейских, однако нет четкой регламентации, сколько времени нужно хранить записи. Также не предусмотрена ответственность, если камера выключена.

Подобное мнение высказывает и Александр Кава, бывший замминистра инфраструктуры. По его словам, именно из-за коррупционных рисков ранее не решались внедрять систему штрафных баллов.

[ + – ] Количество штрафных баллов для водителя зависит от уровня нарушений — от 1 до 5 баллов за каждое Фото: 1gai.ru

Основа основ: как побороть коррупцию в автошколах

Эксперты сходятся во мнении, что параллельно с законопроектами, направленными на обеспечение безопасности дорожного движения, следует заняться реформированием системы автошкол.

"Два года назад состоялся форум представителей автошкол. На нем говорили о том, что большинство автошкол в Украине — так называемые "серые": человек платит деньги, не появляется на занятиях и после определенного срока получает права даже без минимальной подготовки, — говорит Владимир Караваев. — Таких школ в стране примерно 70% от общего количества. Ежегодно первичное водительское удостоверение получают около 400 тыс. украинцев. Получается, что из них 280 тыс. учились формально. Такие водители не знают теории и не имеют практики. Эти цифры шокируют".

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В свою очередь, народный депутат Павел Фролов отмечает, что сейчас разрабатываются механизмы противодействия коррупции в автошколах. В 2021 году было подготовлено два законопроекта, способных изменить ситуацию в автошколах, но они не прошли даже через комитеты парламента.