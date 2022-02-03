Найпопулярніший кросовер від Renault розійшовся тиражем у 2 мільйони екземплярів

Підприємство у Румунії щодня випускає 1000 Дастерів. Модель представлена у 60 країнах світу.

На заводі в румунському Пітешті випущено 2-мільйонний Duster. Бюджетна модель є найпопулярнішим кросовером в історії Renault Group. Про це повідомляє офіційний сайт концерну.

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[ + – ] Щодня у Румунії випускають по 1000 Duster Фото: Renault

Для цього досягнення Renault та Dacia знадобилося 12 років — перший Duster випустили у 2010 році. Наразі кросовер продається у 60 країнах світу. У більшості країн модель представлена під брендом Dacia, але у Східній Європі (зокрема й Україні) та Латинській Америці вона продається під маркою Renault.

[ + – ] 2 мільйони Duster випустили за 12 років [ + – ] Новий Duster сходить з конвеєра кожні 63 секунди [ + – ] Кросовери можуть заповнити трасу від Гельсінкі до Анкари туди і назад [ + – ] Якщо поставити кросовери один на одного, то вони будуть у 380 разів вищі за гору Еверест

Найбільшим попитом Duster користується у таких країнах:

Франція — 454 707 авто Італія — 258 102 Німеччина — 210 776 Туреччина — 152 406 Іспанія — 124 271

На основному підприємстві в Пітешті новий Duster залишає конвеєр кожні 63 секунди і щодня підприємство виготовляє по 1000 кросоверів. У Renault підрахували, що якщо побудувати всі випущені Duster в колону, то вони заповнять дорогу з Гельсінкі до Анкари туди й назад. Якщо ж поставити їх один на одного, то вони виявляться у 380 разів вище за гору Еверест.

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З 2017 року у виробництві Dacia/Renault Duster другого покоління, а минулого року кросовер пройшов фейсліфтинг. За 12 років модель зібрала 40 нагород у різних країнах. Автомобіль брав участь і в кількох ралі, і на його базі навіть створили дрифт-кар. У різний час у Duster були версії пікап, і комерційний фургон, також він служить у поліції та швидкій допомозі, а також на його основі випустили папамобіль.

Раніше Фокус повідомляв, що на базі Duster буде збудовано і нову Ниву. Третє покоління позашляховика з'явиться у 2024 році.