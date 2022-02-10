Toyota і Suzuki розробляють електрокросовер за ціною "Дастера" із запасом ходу 500 км
Suzuki й Toyota спільно випускатимуть новий електрокросовер. Його запропонують із переднім і повним приводом.
Toyota Motor і Suzuki Motor об'єдналися для розробки недорогого електромобіля. Він має надійти в продаж із 2025 року за ціною приблизно від 17 500 доларів – за ціною Duster. Про це повідомляє видання Autocar.
Електричну модель випускатимуть під обома брендами на підприємстві Maruti-Suzuki в індійському Гуджараті. Заплановано й експорт електрокросовера. Відомо, що версія від Suzuki одержала робоче позначення YY8.
Автомобіль збудують на новій модульній платформі Toyota 27PL. За розмірами кросовер буде трохи більшим за новий Hyundai Creta, тобто його довжина складе близько 4,3 м, а ширина – 1,88 м. Колісна база YY8 відома – 2700 мм. Розробники обіцяють нестандартний футуристичний дизайн.
Електромобіль Toyota/Suzuki в базовій передньопривідній версії оснастять 140-сильним мотором і батареєю ємністю 48 кВт∙год. Він зможе проїхати приблизно 400 км без підзарядки.Важливо
Повнопривідна модифікація отримає два двигуни сумарною потужністю 170 к. с. і батарею на 59 кВт∙год, а її запас ходу складе близько 500 км.
До слова, електрокар YY8 — не перша сумісна модель Toyota й Suzuki останнім часом. Раніше Suzuki розпочав випуск своїх версій Toyota Corolla та RAV4.
Нещодавно Фокус повідомляв, що компанія MG готує два нові електромобілі. Один із них — родстер із запасом ходу 800 км.