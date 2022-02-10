Toyota і Suzuki розробляють електрокросовер за ціною "Дастера" із запасом ходу 500 км

Suzuki й Toyota спільно випускатимуть новий електрокросовер. Його запропонують із переднім і повним приводом.

Toyota Motor і Suzuki Motor об'єдналися для розробки недорогого електромобіля. Він має надійти в продаж із 2025 року за ціною приблизно від 17 500 доларів – за ціною Duster. Про це повідомляє видання Autocar.

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Електричну модель випускатимуть під обома брендами на підприємстві Maruti-Suzuki в індійському Гуджараті. Заплановано й експорт електрокросовера. Відомо, що версія від Suzuki одержала робоче позначення YY8.

[ + – ] Електрокросовер збудують на новій платформі Toyota 27PL Фото: Autocar

Автомобіль збудують на новій модульній платформі Toyota 27PL. За розмірами кросовер буде трохи більшим за новий Hyundai Creta, тобто його довжина складе близько 4,3 м, а ширина – 1,88 м. Колісна база YY8 відома – 2700 мм. Розробники обіцяють нестандартний футуристичний дизайн.

Електромобіль Toyota/Suzuki в базовій передньопривідній версії оснастять 140-сильним мотором і батареєю ємністю 48 кВт∙год. Він зможе проїхати приблизно 400 км без підзарядки.

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Повнопривідна модифікація отримає два двигуни сумарною потужністю 170 к. с. і батарею на 59 кВт∙год, а її запас ходу складе близько 500 км.

До слова, електрокар YY8 — не перша сумісна модель Toyota й Suzuki останнім часом. Раніше Suzuki розпочав випуск своїх версій Toyota Corolla та RAV4.

Нещодавно Фокус повідомляв, що компанія MG готує два нові електромобілі. Один із них — родстер із запасом ходу 800 км.