Назад в будущее: легендарный DeLorean возродят в новом формате

Новый DeLorean DMC-12 сохранит знакомый дизайн, но станет электрокаром. Помогают его создать компании ItalDesign и Williams.

Знаменитый DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее" получит преемника. Презентовать его должны уже в нынешнем году. Первые тизеры модели опубликовали на официальной странице DeLorean в Twitter.

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Судя по изображениям, новый DeLorean DMC-12 сохранит знакомый рубленный дизайн и фирменные поднимающиеся вверх двери. Впрочем, присутствуют и современные черты вроде диодной подсветки. Известно, что отделка салона станет роскошнее, чем у оригинала.

[ + – ] Спорткар разрабатывают в ателье ItalDesign

Как и знаменитого предка, новую модель разрабатывает ателье ItalDesign Джорджетто Джуджаро. Ранее в ItalDesign публиковали свой тизер спорткара и авто на изображениях во многом схожи.

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Возрождением DeLorean занимается британский инженер бизнесмен Стивен Вайн. Уже известно, что спорткар станет электрическим и будет построен на модульной платформе EVX, которую разрабатывают специалисты команды Формулы-1 Williams.

Характеристики DeLorean DMC-12 неизвестны, однако заявлено, что архитектура EVX позволяет создание электрокаров мощностью до 1360 л. с. и с запасом хода до 1000 км.

[ + – ] DeLorean сохранит знакомый дизайн

Напомним, что оригинальный DeLorean DMC-12 выпускали в 1981-1982 годах и всего собрали около 9000 купе. Спорткар оснащали 2,8-литровым 130-сильным V6 и 5-ступенчатой механической либо 3-ступенчатой автоматической КПП. В фильме "Назад в будущее" DeLorean сняли уже после прекращения его производства.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus готовит два новых электромобиля. Один из них — скоростной суперкар.