З України намагалися незаконно вивезти ретро-авто

У ході перевірки виявили невідповідність VIN-номера на кузові авто із зазначеним у документах. Машину передали до Національної поліції.

На прикордонному пункті "Краковець" прикордонники затримали старий Москвич-401 1955 року. Раритетне авто намагалися вивезти з України із порушеннями. Про це повідомив пресс-центр Державної прикордонної служби.

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[ + – ] Автомобіль відреставрований і чудово виглядає Фото: ГПСУ

Як стало відомо, 27-річний українець збирався виїхати ретро-автомобілем до Польщі. Прикордонники спільно з працівниками митниці провели перевірку автомобіля, в ході якої з'ясувалося, що номер кузова не відповідає зазначеному в реєстраційних документах.

Автомобіль та водія затримали та передали Нацполіції. Наразі його власнику загрожує штраф.

Судячи з фото, Москвич-401 відреставровано і він перебуває у відмінному стані. Не виключено, що його везли до Польщі на продаж.

[ + – ] Номер кузові не відповідає зазначеному в техпаспорті Фото: ГПСУ

Москвич-401 — радянський малолітражний автомобіль, що випускався з 1954 по 1956 роки. Це вдосконалена версія моделі Москвич-401, яка, у свою чергу, є копією німецького Opel Kadett (після Другого світового обладнання заводу Opel було вивезено до Москви).

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Автомобіль оснащений 1,1-літровою бензиновою четвіркою потужністю 26 л. с. та 3-ступінчастою механічною КПП. Його максимальна швидкість — 90 км/год.

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