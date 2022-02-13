Из Украины пытались незаконно вывезти ретро-авто

В ходе проверки выявили несоответствие VIN-номера на кузове авто с указанным в документах. Машину передали Национальной полиции.

На пограничном пункте "Краковец" пограничники задержали старый Москвич-401 1955 года. Раритетное авто пытались вывезти из Украины с нарушениями. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

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[ + – ] Автомобиль отреставрирован и отлично выглядит Фото: ГПСУ

Как стало известно, 27-летний украинец собирался выехать на ретро-автомобиле в Польшу. Пограничники совместно с работниками таможни провели проверку автомобиля, в ходе которой выяснилось, что номер кузова авто не соответствует указанному в регистрационных документах.

Автомобиль и водителя задержали и передали Нацполиции. Теперь его владельцу грозит штраф.

Судя по фото, Москвич-401 отреставрирован и пребывает в отличном состоянии. Не исключено, что его везли в Польшу для продажи.

[ + – ] Номер кузове не соответствует указанномув техпаспорте Фото: ГПСУ

Москвич-401 – советский малолитражный автомобиль, выпускавшийся с 1954 по 1956 годы. Это усовершенствованная версия модели Москвич-401, которая, в свою очередь, является копией немецкого Opel Kadett (после Второй мировой оборудование завода Opel было вывезено в Москву).

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Автомобиль оснащен 1,1-литровой бензиновой четверкой мощностью 26 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Его максимальная скорость – 90 км/ч.

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