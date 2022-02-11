В Киеве конфисковали Mercedes-Benz S-Class у злостного неплательщика штрафов (фото)
Владелец Mercedes-Benz S-Class сможет его забрать только после оплаты всех штрафов, а также услуг эвакуатора.
В Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку Mercedes-Benz S500. Его владелец не оплатил штрафов за нарушения ПДД более, чем на 25 тыс. гривен. Об этом рассказал в Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
По его словам, владелец Mercedes-Benz S-Class собрал 23 неоплаченных штрафа. Также зафиксировано существенное превышение скорости автомобилем: он развил 136 км/ч при разрешенных 50 км/ч.
За это нарушение было вынесено постановление о наложении штрафа в 1700 гривен. Поскольку его не оплатили в 10-дневный срок, то сумма выросла вдвое – до 3400 гривен.
В Днепровском отделении исполнительной службы в Киеве сейчас находится сводное исполнительное производство по принудительному взысканию штрафов за нарушение ПДД. Государственный исполнитель изъял авто и забрать его можно будет только после оплаты всех штрафов, а также услуг по эвакуации и хранении на штрафплощадке.Важно
Это не первый случай конфискации авто у злостного неплательщика штрафов. Изымать автомобили начали с ноября в Харькове, а затем эту практику применили и в Киеве.
Лишиться авто могут те должники по штрафам, которые существенно превышали скорость в населенных пунктах. Ранее в Государственной исполнительной службе насчитали 150 таких водителей.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве эвакуировали роскошный Lamborghini. Его припарковали с нарушениями.