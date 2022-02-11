В Киеве конфисковали Mercedes-Benz S-Class у злостного неплательщика штрафов (фото)

Владелец Mercedes-Benz S-Class сможет его забрать только после оплаты всех штрафов, а также услуг эвакуатора.

В Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку Mercedes-Benz S500. Его владелец не оплатил штрафов за нарушения ПДД более, чем на 25 тыс. гривен. Об этом рассказал в Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

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По его словам, владелец Mercedes-Benz S-Class собрал 23 неоплаченных штрафа. Также зафиксировано существенное превышение скорости автомобилем: он развил 136 км/ч при разрешенных 50 км/ч.

[ + – ] Водитель существенно превышал скорость в населенных пунктах Фото: пресс-служба Минюста

За это нарушение было вынесено постановление о наложении штрафа в 1700 гривен. Поскольку его не оплатили в 10-дневный срок, то сумма выросла вдвое – до 3400 гривен.

В Днепровском отделении исполнительной службы в Киеве сейчас находится сводное исполнительное производство по принудительному взысканию штрафов за нарушение ПДД. Государственный исполнитель изъял авто и забрать его можно будет только после оплаты всех штрафов, а также услуг по эвакуации и хранении на штрафплощадке.

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Это не первый случай конфискации авто у злостного неплательщика штрафов. Изымать автомобили начали с ноября в Харькове, а затем эту практику применили и в Киеве.

Лишиться авто могут те должники по штрафам, которые существенно превышали скорость в населенных пунктах. Ранее в Государственной исполнительной службе насчитали 150 таких водителей.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве эвакуировали роскошный Lamborghini. Его припарковали с нарушениями.