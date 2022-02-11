У Києві конфіскували Mercedes-Benz S-Class у злісного неплатника штрафів (фото)

Власник Mercedes-Benz S-Class зможе його забрати лише після сплати всіх штрафів, а також послуг евакуатора.

У Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик Mercedes-Benz S500. Його власник не сплатив штрафи за порушення правил дорожнього руху більш ніж на 25 тис. гривень. Про це розповів у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

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За його словами, власник Mercedes-Benz S-Class зібрав 23 неоплачені штрафи. Також зафіксовано суттєве перевищення швидкості автомобілем: він розвинув 136 км/год при дозволених 50 км/год.

[ + – ] Водій суттєво перевищував швидкість у населених пунктах Фото: прес-служба Мін'юсту

За це порушення було винесено ухвалу про накладення штрафу 1 700 гривень. Оскільки його не сплатили у 10-денний термін, то сума зросла вдвічі — до 3 400 гривень.

У Дніпровському відділенні виконавчої служби в Києві зараз перебуває зведене виконавче провадження щодо примусового стягнення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Державний виконавець вилучив авто та забрати його можна буде лише після оплати всіх штрафів, а також послуг з евакуації та зберігання на штрафмайданчику.

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Це не перший випадок конфіскації авто в злісного неплатника штрафів. Вилучати автомобілі почали з листопада у Харкові, а потім цю практику застосували й у Києві.

Позбутися авто можуть ті боржники зі штрафів, які суттєво перевищували швидкість у населених пунктах. Раніше в Державній виконавчій службі нарахували 150 таких водіїв.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві евакуювали розкішний Lamborghini. Його припаркували з порушеннями.