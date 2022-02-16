Старый 90-летний Ford проехался после десятилетнего простоя в поле (видео)
Ford Model AA удалось завести после многолетнего простоя в поле. Двигатель грузовика оказался долговечным.
В США вернули к жизни винтажный грузовик Ford Model AA 1931 года. Автомобиль простоял без движения под открытым небом несколько десятилетий. Видео оживления ретро-автомобиля опубликовали на Youtube-канале Jenning Motor Sports.
Ford AA, ранее эксплуатировавшийся в армии США, обнаружили на заброшенной ферме. Сложно сказать, сколько времени автомобиль простоял без движения, но его точно не заводили лет 30, а то и больше.
Судя по всему, предыдущие владельцы в 90-х пытались отреставрировать грузовик – ему привели в порядок салон и установили новую светотехнику. Однако довести до ума его не смогли и автомобиль остался стоять в поле.Важно
Как ни странно, завести старый Ford AA оказалось не слишком сложно – достаточно было прочистить мотор и установить новый аккумулятор. А после того, как грузовик получил новые шины, он даже смог проехаться.
Ford AA грузоподъемностью полторы тонны выпускали с 1927 по 1932 годы. Автомобиль оснащен 3,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 40 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Именно эту модель выпускали по лицензии в СССР, как ГАЗ-АА.
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