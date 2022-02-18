На аукцион выставили коллекцию старинных грузовиков: некоторым из них – свыше 100 лет (фото)

Грузовые автомобили были экспонатами частного музея в Калифорнии. Среди них — очень редкие модели, сохранившиеся в единственном экземпляре

В США с аукциона Mecum распродадут коллекцию винтажных грузовиков. С молотка уйдут несколько десятков авто первой половины ХХ века. Подробности опубликованы на сайте аукционного дома.

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Грузовые автомобили были частью экспозиции музея Попа Хэйса в Калифорнии. Он полвека проработал в грузоперевозках и в возрасте 76 лет начал собирать редкие грузовики.

[ + – ] Старейший автомобиль в коллекции - Knox Three Quarter Ton Stake Truck 1903 года

Всего на аукцион выставили 37 грузовиков, причем сразу 20 из них – возрастом свыше 100 лет. Старейшие лоты – Knox Three Quarter Ton Stake Truck 1903 года грузоподъемностью 750 кг и небольшой пикап Packet Open-Cab Express 1906 года.

[ + – ] Packet Open-Cab Express 1906 года. [ + – ] Galloway Half-Ton GT Farm Wagon 1908 года [ + – ] Chase Model H 1912 года [ + – ] Garford Model 70B 1916 года [ + – ] Электрический C.T. Electric Model F 1916 года [ + – ] Pierce-Arrow Model X-4 1918 года [ + – ] Ford AA 1928 года [ + – ] Dodge TF 35 1939 года [ + – ] Freightliner WF800 1949 года

Хорошо сохранились старинные Galloway Half-Ton GT Farm Wagon 1908 года, Garford Model 70B 1916 года и автопоезд Pierce-Arrow Model X-4 1918 года. Среди оригинальных моделей – Breeding 1915 года с паровым двигателем и грузовой электромобиль C.T. Electric Model F 1916 года, сохранившиеся в единственном экземпляре.

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Есть и более новые грузовые автомобили вроде Ford AA 1928 года, Dodge TF 35 1939 года или бескапотного Freightliner WF800 1949 года. Самым же ценным лотом считается Peterbilt Model 260GD, ведь всего в 1939-1940 годах построили лишь 105 таких грузовиков и это единственный экземпляр, дошедший до наших дней в идеальном состоянии.

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