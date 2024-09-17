Повернення легенди: британці показали 1000-сильний суперкар із незвичними дверима (фото)
Lotus Theory 1 — 1000-сильний електросуперкар у стилістиці культового купе Esprit. Він здатен розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 320 км/год.
Lotus може відродити знамениту модель Esprit. Її провісником є концептуальний електричний суперкар Lotus Theory 1. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Lotus.
Дизайнери британського бренду не приховують, що надихалися купе Lotus Esprit 1977 року. Саме тому авто вирізняється рубаним дизайном та має клиноподібний силует. Водночас є і оригінальні самобутні риси на кшталт масивного обвісу та дверей, які відкриваються догори і назад.
У конструкції Lotus Theory 1 активно використаний карбон. Завдяки цьому електромобіль важить відносно небагато — 1600 кг.Важливо
Карбоном оздоблено і салон Lotus Theory 1. Його компонування створене під впливом знаменитого McLaren F1: водій сидить по центру, а два пасажири – з боків.
На кермі та передній панелі встановлені дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Крім того, авто дає сигнали водієві підсвічуванням, що пульсує.
Повнопривідний електромобіль Lotus Theory 1 оснащений 1000-сильною двомоторною установкою та батареєю на 70 кВт∙год. Він здатен розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 320 км/год, а його запас ходу становить 402 км.
Суперкар Lotus отримав адаптивні амортизатори та систему drive by wire ("керування по дротах"). Примітно, що потужне авто оснащене сталевими (а не карбоновими) гальмівними дисками.
До речі, нещодавно в Україні з'явився новітній спортивний Lotus із двигуном від Toyota Camry.
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