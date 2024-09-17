Повернення легенди: британці показали 1000-сильний суперкар із незвичними дверима (фото)

Lotus Theory 1 — 1000-сильний електросуперкар у стилістиці культового купе Esprit. Він здатен розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 320 км/год.

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Lotus може відродити знамениту модель Esprit. Її провісником є концептуальний електричний суперкар Lotus Theory 1. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Lotus.

Суперкар вирізняється рубаним дизайном у стилі Lotus Esprit Фото: Lotus

Дизайнери британського бренду не приховують, що надихалися купе Lotus Esprit 1977 року. Саме тому авто вирізняється рубаним дизайном та має клиноподібний силует. Водночас є і оригінальні самобутні риси на кшталт масивного обвісу та дверей, які відкриваються догори і назад.

Авто отримало 1000-сильну електричну установку Фото: Lotus

У конструкції Lotus Theory 1 активно використаний карбон. Завдяки цьому електромобіль важить відносно небагато — 1600 кг.

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Карбоном оздоблено і салон Lotus Theory 1. Його компонування створене під впливом знаменитого McLaren F1: водій сидить по центру, а два пасажири – з боків.

На кермі встановили дисплей Фото: Lotus

На кермі та передній панелі встановлені дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Крім того, авто дає сигнали водієві підсвічуванням, що пульсує.

Повнопривідний електромобіль Lotus Theory 1 оснащений 1000-сильною двомоторною установкою та батареєю на 70 кВт∙год. Він здатен розігнатися до сотні за 2,5 с і розвинути 320 км/год, а його запас ходу становить 402 км.

Крісло водія розташоване по центру салону Фото: Lotus

Суперкар Lotus отримав адаптивні амортизатори та систему drive by wire ("керування по дротах"). Примітно, що потужне авто оснащене сталевими (а не карбоновими) гальмівними дисками.

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