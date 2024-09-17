Возвращение легенды: британцы показали 1000-сильный суперкар с необычными дверями (фото)
Lotus Theory 1 — 1000-сильный электросуперкар в стилистике культового купе Esprit. Он способен разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 320 км/ч.
Lotus может возродить знаменитую модель Esprit. Ее предвестником является концептуальный электрический суперкар Lotus Theory 1. Его подробности раскрыли на официальном сайте Lotus.
Дизайнеры британского бренда не скрывают, что вдохновлялись купе Lotus Esprit 1977 года. Именно поэтому авто отличается рубленым дизайном и имеет клиновидный силуэт. Вместе с тем, есть и оригинальные самобытные черты вроде массивного обвеса и дверей, которые открываются вверх и назад.
В конструкции Lotus Theory 1 активно использован карбон. Благодаря этому электромобиль весит относительно немного — 1600 кг.Важно
Карбоном отделан и салон Lotus Theory 1. Его компоновка создана под влиянием знаменитого McLaren F1: водитель сидит по центру, а два пассажира — по бокам.
На руле и передней панели установлены дисплеи, также есть проекция на лобовое стекло. Кроме того, авто дает сигналы водителю пульсирующей подсветкой.
Полноприводный электромобиль Lotus Theory 1 оснащен 1000-сильной двухмоторной установкой и батареей на 70 кВт∙ч. Он способен разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 320 км/ч, а его запас хода составляет 402 км.
Суперкар Lotus получил адаптивные амортизаторы и систему drive by wire ("управление по проводам"). Примечательно, что мощное авто оснащено стальными (а не карбоновыми) тормозными дисками.
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