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Авто

Возвращение легенды: британцы показали 1000-сильный суперкар с необычными дверями (фото)

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Фото: Lotus | Двери Lotus Theory 1 открываются назад и вверх

Lotus Theory 1 — 1000-сильный электросуперкар в стилистике культового купе Esprit. Он способен разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 320 км/ч.

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Lotus может возродить знаменитую модель Esprit. Ее предвестником является концептуальный электрический суперкар Lotus Theory 1. Его подробности раскрыли на официальном сайте Lotus.

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Суперкар отличается рубленым дизайном в стиле Lotus Esprit
Фото: Lotus

Дизайнеры британского бренда не скрывают, что вдохновлялись купе Lotus Esprit 1977 года. Именно поэтому авто отличается рубленым дизайном и имеет клиновидный силуэт. Вместе с тем, есть и оригинальные самобытные черты вроде массивного обвеса и дверей, которые открываются вверх и назад.

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Авто получило 1000-сильную электрическую установку
Фото: Lotus

В конструкции Lotus Theory 1 активно использован карбон. Благодаря этому электромобиль весит относительно немного — 1600 кг.

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Карбоном отделан и салон Lotus Theory 1. Его компоновка создана под влиянием знаменитого McLaren F1: водитель сидит по центру, а два пассажира — по бокам.

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На рулевом колесе установили дисплей
Фото: Lotus

На руле и передней панели установлены дисплеи, также есть проекция на лобовое стекло. Кроме того, авто дает сигналы водителю пульсирующей подсветкой.

Полноприводный электромобиль Lotus Theory 1 оснащен 1000-сильной двухмоторной установкой и батареей на 70 кВт∙ч. Он способен разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 320 км/ч, а его запас хода составляет 402 км.

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Кресло водителя расположено по центру салона
Фото: Lotus

Суперкар Lotus получил адаптивные амортизаторы и систему drive by wire ("управление по проводам"). Примечательно, что мощное авто оснащено стальными (а не карбоновыми) тормозными дисками.

Кстати, недавно в Украине появился новейший спортивный Lotus с двигателем от Toyota Camry.

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