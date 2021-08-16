"Вкалывают" роботы: Ford больше не будет использовать людей в роли тест-пилотов

Пока на эксперимент по отказу от людей в роли испытателей новых машин затрагивает только специальную камеру с экстремально температурами.

Два робота-пилота получили даже собственные имена — Шелби и Майлз в честь известных гонщиков Кэрролла Шелби и Кена Майлза. Новые "сотрудники" компании будут помогать испытывать электромобили марки в особой камере, которая позволяет имитировать самые разнообразные климатические условия — 50-градусный мороз, ураганный ветер, тропическую влажность и пр.

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В отличие от людей, роботы способны трудиться без устали много часов подряд, им не требуется время на обеденный перерыв. К тому же, больше нет необходимости подвергать риску здоровье тест-пилотов при работе в камере с экстремально высокими температурами. Пара роботов может выполнять свои функциональные обязанности при температуре от -40 до +80 градусов, также их научили имитировать разные стили вождения. Как и положено, управляют роботами операторы дистанционно.

Для Форда эта парочка роботов — не первые "электронные" сотрудники. Ранее американский автопроизводитель использовал андроидов разработки фирмы Agility Robotics на своих складах. Небольшие самостоятельные "электроники" могли выбирать оптимальные маршруты, искать необходимые детали и легко переносили грузы до 18 килограмм.

Ранее Фокус писал, что Ford сокращает персонал из-за перехода на выпуск электромобилей. Американский концерн объявил, что будет вынужден уже в 2021 году сократить как минимум 1000 сотрудников.