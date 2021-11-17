Названо найкращі авто року за версією американців

Журнал Motor Trend вибрав найкращі автомобіль, кросовер та пікап 2022 року. Результати виявилися доволі несподіваними.

Визначено переможців премії Car of the Year (автомобіль року) у США. Список лауреатів опублікував американський журнал Motor Trend, який є організатором премії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кращий автомобіль 2022 року, за версією Motor Trend — найновіший електрокар Lucid Air, який нещодавно надійшов у виробництво. Він вражає, перш за все, величезним запасом ходу 830 км. Крім того, відзначили набір інноваційних технологій в електромобілі. Його конкурентами були:

Honda Civic

Hyundai Elantra

Mercedes-Benz S-Class та EQS

Toyota GR 86

Porsche Taycan

[ + – ] Кросовер року — Genesis GV70 Фото: Hyundai Motor

Кросовером року в Motor Trend назвали Genesis GV70. Преміальна модель від Hyundai залучила журі гарним поєднанням ціни та якості, а також багатою комплектацією. Південнокорейська модель випередила:

Ford Bronco та Bronco Sport

Ford Mustang Mach-E

Jeep Grand Cherokee L та Grand Wagoneer

Jeep Wrangler

Kia Sorento

Volkswagen ID.4

Важливо

Toyota випустила 50-мільйонну Corolla: це відсвяткували спецверсією моделі

Серед пікапів переможцем став могутній 700-сильний Ram 1500 TRX. Він розганяється до 100 км/год всього за 4,5 секунди і є найшвидшим серійним пікапом у світі наразі. Суперниками Ram 1500 TRX були:

Ford Super Duty

Jeep Gladiator

Nissan Frontier та Titan

[ + – ] Пікап року — Ram 1500 TRX Фото: Stellantis

Конкурс Car of the Year у Motor Trend проводять з 1949 року і він вважається одним з найавторитетніших у світі. Журналісти видання оцінюють авто за шістьма критеріями:

Дизайн Технічний складник Економічність Безпека Вартість Відповідність автомобіля його основній функції

Раніше Фокус розповідав про фіналістів конкурсу "Європейський автомобіль року". Переможця визначать у лютому.