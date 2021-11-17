Названо найкращі авто року за версією американців
Журнал Motor Trend вибрав найкращі автомобіль, кросовер та пікап 2022 року. Результати виявилися доволі несподіваними.
Визначено переможців премії Car of the Year (автомобіль року) у США. Список лауреатів опублікував американський журнал Motor Trend, який є організатором премії.
Кращий автомобіль 2022 року, за версією Motor Trend — найновіший електрокар Lucid Air, який нещодавно надійшов у виробництво. Він вражає, перш за все, величезним запасом ходу 830 км. Крім того, відзначили набір інноваційних технологій в електромобілі. Його конкурентами були:
- Honda Civic
- Hyundai Elantra
- Mercedes-Benz S-Class та EQS
- Toyota GR 86
- Porsche Taycan
Кросовером року в Motor Trend назвали Genesis GV70. Преміальна модель від Hyundai залучила журі гарним поєднанням ціни та якості, а також багатою комплектацією. Південнокорейська модель випередила:
- Ford Bronco та Bronco Sport
- Ford Mustang Mach-E
- Jeep Grand Cherokee L та Grand Wagoneer
- Jeep Wrangler
- Kia Sorento
- Volkswagen ID.4
Серед пікапів переможцем став могутній 700-сильний Ram 1500 TRX. Він розганяється до 100 км/год всього за 4,5 секунди і є найшвидшим серійним пікапом у світі наразі. Суперниками Ram 1500 TRX були:
- Ford Super Duty
- Jeep Gladiator
- Nissan Frontier та Titan
Конкурс Car of the Year у Motor Trend проводять з 1949 року і він вважається одним з найавторитетніших у світі. Журналісти видання оцінюють авто за шістьма критеріями:
- Дизайн
- Технічний складник
- Економічність
- Безпека
- Вартість
- Відповідність автомобіля його основній функції
Раніше Фокус розповідав про фіналістів конкурсу "Європейський автомобіль року". Переможця визначать у лютому.