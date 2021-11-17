Названы лучшие авто года по версии американцев

Журнал Motor Trend выбрал лучшие автомобиль, кроссовер и пикап 2022 года. Результаты оказались довольно неожиданными.

Определены победители премии Car of the Year (автомобиль года) в США. Список лауреатов опубликовал американский журнал Motor Trend, который и является организатором премии.

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Лучший автомобиль 2022 года по версии Motor Trend – новейший электрокар Lucid Air, недавно поступивший в производство. Он впечатляет, прежде всего, огромным запасом хода в 830 км. Кроме того, отметили набор инновационных технологий в электромобили. Его конкурентами были Honda Civic, Hyundai Elantra, Mercedes-Benz S-Class и EQS, Toyota GR 86 и Porsche Taycan.

[ + – ] Кроссовер года - Genesis GV70 Фото: Hyundai Motor

Кроссовером года в Motor Trend назвали Genesis GV70. Премиальная модель от Hyundai привлекла жюри хорошим сочетанием цены и качества, а также богатой комплектацией. Южнокорейская модель опередила Ford Bronco и Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E, Jeep Grand Cherokee L и Grand Wagoneer, Jeep Wrangler, Kia Sorento и Volkswagen ID.4.

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А среди пикапов победителем стал могучий 700-сильный Ram 1500 TRX. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 с и является самым быстрым серийным пикапом в мире на данный момент. Соперниками Ram 1500 TRX были Ford Super Duty, Jeep Gladiator, Nissan Frontier и Titan.

[ + – ] Пикап года - Ram 1500 TRX Фото: Stellantis

Конкурс Car of the Year в Motor Trend проводят с 1949 года и он считается одним из самых авторитетных в мире. Журналисты издания оценивают авто по шести критериям:

Дизайн

Техническая составляющая

Экономичность

Безопасность

Стоимость

Соответствие автомобиля его основной функции

Ранее Фокус рассказывал о финалистах конкурса "Европейский автомобиль года". Победителя определят в феврале.