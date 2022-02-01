До сотни за 3,77 с: украинцы превратили Запорожец в скоростной электроспорткар (видео)

Электрокар ЗАЗ-966 оснащен 408-сильным мотором и весит всего 750 кг. Его разгон впечатляет.

Украинские мастера построили сверхскоростной Запорожец. У него электрический мотор и впечатляющая динамика на уровне недешевых спорткаров. О необычном авто рассказали на Youtube-канале Seva TV.

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Электромобиль Запорожец создали в Ковеле. За основу взяли старый ЗАЗ-966 1971 года. Сзади вместо родного 1,2-литрового бензинового двигателя установлен компактный итальянский электромотор Ansaldo массой всего 82 кг.

[ + – ] Мощность мотора довели до 408 л. с. Фото: скриншот/youtube

После доработки и улучшения охлаждения мощность увеличилась до 408 л. с. (300 кВт). К тому же, Запорожец облегчили, убрав все лишнее из салона, и он весит всего 750 кг. Легкий электрокар разгоняется до 100 км/ч всего за 3,77 с – именно таким был лучший результат, зафиксированный во время тестовых заездов.

Аккумуляторная батарея небольшая – на 16 кВт∙ч. Ее позаимствовали у гибрида Chevrolet Volt. Также появилась система тормозной рекуперации.

[ + – ] Тюнинг Запорожца продолжат - ему готовят новые шины

На этом нестандартный тюнинг ЗАЗ-966 не закончился. Автомобиль планируют обуть в спортивные шины и установить расширители колесных арок.

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