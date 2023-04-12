"Будет шоу ПВО": украинские дроны-камикадзе Cobra полетят на Москву (видео)

Разработчики планируют как минимум отвлечь российские ЗРК на 9 мая, для чего модифицируют двигатель своего БПЛА.

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Инженеры из Кривого Рога собираются запустить свой дрон-камикадзе Cobra в Москву 9 мая. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель команды Виталий Брызгалов.

Он пишет, что оценил возможности своего беспилотника и решил отправить его в полет на территорию России. Для этого разработчик вместе со своими соратниками составил план, определил необходимые параметры и пришел к выводу, что нужно модернизировать двигатель до стандартов "Евро 5".

Виталий Брызгалов с украинским дроном Cobra Фото: Facebook

"Нет, не ради экологии, ради экономии. Лететь далеко, так что инжектор — именно то, что надо. Шоу ПВО над Московией будет", — отметил Виталий Брызгалов.

Он добавил, что задача перед дроном стоит необычайно сложная, но даже если он не долетит до Москвы, то отвлечет российскую систему ПВО. По его словам, над таким же проектом работают и несколько команд-конкурентов, и их беспилотники очень хороши.

Ранее писали, что украинский дрон-камикадзе Cobra проходит испытания на полигоне. По словам разработчиков, беспилотник может доставить до 15 кг взрывчатки на расстояние до 300 км. Себестоимость летательного аппарата составляет около $2000. Чтобы сократить расходы, инженеры выбрали классическую технологию для самолетов, вырезая детали из листовой стали и соединяя их заклепками. Помимо дешевизны, метод полезен высокой скоростью, ведь можно собирать по 10 дронов в сутки при наличии всех необходимых ресурсов.

6 апреля основатель monobank Владимир Яценко пообещал вознаграждение в 20 млн грн инженерам, чей дрон долетит до Москвы 9 мая. По условиям конкурса, БПЛА должен иметь украинскую надпись на крыльях и приземлиться прямо на Красной площади.