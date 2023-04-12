"Буде шоу ППО": українські дрони-камікадзе Cobra полетять на Москву (відео)

Розробники планують щонайменше відволікти російські ЗРК на 9 травня, для чого модифікують двигун свого БПЛА.

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Інженери із Кривого Рогу збираються запустити свій дрон-камікадзе Cobra до Москви 9 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник команди Віталій Бризгалов.

Він пише, що оцінив можливості свого безпілотника та вирішив відправити його у політ на територію Росії. Для цього розробник разом зі своїми соратниками склав план, визначив необхідні параметри та дійшов висновку, що потрібно модернізувати двигун до стандартів "Євро 5".

Віталій Бризгалов з українським дроном Cobra Фото: Facebook

"Ні, не заради екології, заради економії. Летіти далеко, тож інжектор — саме те, що треба. Шоу ППО над Московією буде", — зазначив Віталій Бризгалов.

Він додав, що завдання перед дроном стоїть надзвичайно складне, але навіть якщо він не долетить до Москви, то відверне увагу російської системи ППО. За його словами, над таким самим проєктом працюють і кілька команд-конкурентів, і їхні безпілотники дуже хороші.

Раніше писали, що український дрон-камікадзе Cobra проходить випробування на полігоні. За словами розробників, безпілотник може доставити до 15 кг вибухівки на відстань до 300 км. Собівартість літального апарату становить близько $2000. Щоб скоротити витрати, інженери вибрали класичну технологію для літаків, вирізуючи деталі з листової сталі та з'єднуючи їх заклепками. Крім дешевизни, метод корисний високою швидкістю, адже можна збирати по 10 дронів на добу за наявності всіх необхідних ресурсів.

6 квітня засновник monobank Володимир Яценко пообіцяв винагороду в 20 млн грн інженерам, чий дрон долетить до Москви 9 травня. За умовами конкурсу, БПЛА повинен мати український напис на крилах та приземлитися прямо на Червоній площі.