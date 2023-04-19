Українські інженери відправляють ЗСУ унікальні дрони: чим вони кращі за іноземні (відео)

MRIA DRON виготовляє до 30 БПЛА на місяць. Нові дрони можуть вести розвідку та влаштовувати бомбардування, не видаючи під час цього розташування операторів, запевняють розробники.

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Підприємство MRIA DRON із Івано-Франківської області збирає для українських військових унікальні повітряні дрони. Інженери показали свої розробки місцевій телерадіокомпанії "РАІ".

Компанія, заснована грузином Іллею Колити в місті Надвірна, робить квадрокоптери, призначені для виконання бойових завдань, — вони можуть вести розвідку або завдавати ударів по російському війську, скидаючи з повітря різні боєприпаси, наприклад, 80-мм міни.

Українські дрони мають важливу перевагу перед закордонними цивільними моделями, оскільки ворог не зможе відстежити їхнє переміщення чи місцеперебування операторів. Водночас безпілотники від MRIA DRON отримали функцію "Бумеранг", яка дозволяє їм запам'ятовувати власний маршрут і повертатися за ним у разі втрати управління. Ще один момент — дрони не записують відео, а картка пам'яті перебуває в оператора, тому росіяни не зможуть вивчити записи в разі захоплення БПЛА.

Кожен безпілотник виготовляється індивідуально, через це вони повторюються дуже рідко. Деякі оснащені камерами з 30-кратним зумом і тепловізором, деякі — системою скидання. БПЛА можуть передавати відеосигнали на відстань від 10 до 30 км залежно від модифікації, оператори отримують зображення на наземні станції. Завдяки карбоновій рамі самі апарати виходять легкими, але можуть підіймати чималу вагу.

Зараз розробники роблять виносні антени, які дозволять пілотам керувати дронами з надійних укриттів, таких як підвали, не ризикуючи своїм життям. Крім того, вони покращують захист літальних апаратів від російських засобів радіоелектронної боротьби. У проєкті також гексакоптери зі шістьма двигунами, які зможуть підіймати більшу вагу.

"Зараз на фронті противник активно використовує радіоелектронну боротьбу, фактично "глушить" наші дрони, і ми не можемо ними управляти. З цим ми зараз боремося, встановлюємо різні екрани на GPS-компаси, робимо систему "розумного" повернення за координатами. Чим далі, тим складніше наш дрон заглушити", — розповів технічний директор Андрій Герилишин.

Щомісяця команда відправляє українським підрозділам на фронт близько 30 дронів, до того ж 6 із них — безплатно. Військові допомагають інженерам розробляти й покращувати БПЛА, тестувати їх на спеціально облаштованих полігонах.

"Сама ідеологія була в тому, щоб допомогти українським захисникам здолати цю нечисть, тому що я сам із окупованої території, — поділився Ілля Колити. — У 2008 році, коли мені було 10 років, батько підняв мене з ліжка та сказав, що почалася війна, ми виїхали тоді до грузинського міста Батумі".

Раніше писали про організацію "Українські месершміти", яка розробила дрони "Бумеранг" для ЗСУ. Нещодавно безпілотники пройшли випробування, потрібні для постачання на озброєння.