Українські розробники випробували новий дрон "Бумеранг" для ЗСУ: у чому його фішка (відео)

Комплекс з двох БПЛА та станції управління коштує близько $6000. Наразі вони проходять тести для передачі на озброєння військовим.

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Громадська організація "Українські Месершміти" провела випробування свого безпілотника "Бумеранг" для постачання Збройним силам України. Представник команди на ім'я Алекс Шмельов розповів Фокусу про подробиці проєкт.

"Українські Месершміти" об'єднує волонтерів, інженерів та розробників БПЛА, які прагнуть налагодити масове виробництво якісних розвідувальних дронів в Україні. Під час війни організація дійшла висновку, що наявні рішення не задовольняють всі потреби військових, а тому почала роботу над власними літальними апаратами.

Найбільш вдалою моделлю вони вважають "Бумеранг" — невеликий безпілотник з нерухомим стрілоподібним крилом. 6 квітня команда опублікувала на своєму Telegram-каналі відеоролик, присвячений випробуванням цього безпілотника. "Бумеранг" успішно злетів в небо за допомогою натяжного пускового пристрою, а після кількох хвилин польоту приземлився на землю. Як поділився Алекс, тести необхідні для прийняття дрона на озброєння ЗСУ.

"Це складний процес, який потребує часу", — підкреслив він. — "Ми пройшли великий шлях та подолали багато перепон, і гадаємо що змогли досягти нашої цілі. Але завжди є більш оптимальні шляхи тому ми продовжуємо розробку наших дронів, зроблених українцями в Україні".

"Бумеранг" може провести 65 хвилин у повітрі, рухаючись зі швидкістю понад 65 км/год та забезпечуючи зв'язок на відстані до 15 кілометрів від наземної станції керування з постійною передачею відео оператору. Ціна одного комплексу складає $6000, до нього входять 2 літаки та наземна станція керування. Наразі інженери можуть збирати 6 дронів за місяць, але планують розширити виробництво до 20 одиниць.

"Найбільша цікавинка цього дрону у тому, що ми можемо друкувати його на 3D-принтерах, що дозволяє масштабувати виробничі потужності, а також оптимізувати процеси", — додав Алекс.

Дрони "Бумеранг" на випробуваннях Фото: Фокус

Раніше в ГО "Українські месершміти" розповідали, як роблять дрони для ЗСУ. П'ять деталей корпусу друкуються на 3D-принтері, а потім склеюються між собою та покриваються міцним склокомпозитом. Далі на апарат встановлюють бортовий комп'ютер, саморобне радіо, камери та польотний контролер. Організація вже передала два безпілотники школі "Боривітер" для навчання операторів. Крім того, дрони від "Українських месершмітів" замовили кілька бойових підрозділів.

Напередодні, 5 квітня, у Києві пройшла виставка безпілотників FPV Demo Day. Виробники показали представникам ЗСУ свої моделі та розказали про їх особливості.