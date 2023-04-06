Українці показали нові дрони для ЗСУ: камікадзе, розвідники та бомбардувальники (відео)

Розробники представили багато моделей та розповіли про їх характеристики. Деякі БПЛА вже застосовують у бойових діях, інші лише проходять випробування.

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У Києві 5 квітня понад 20 компаній представили військовим свої безпілотники на заході FPV Demo Day, організованому благодійним фондом Dignitas. Журналісти "5 каналу" показали перспективні вітчизняні розробки.

Як випливає з назви, розробники привезли на виставку лише FPV-дрони, які керуються "від першої особи" за допомогою окулярів віртуальної реальності. Одна з команд представила безпілотник із конструкцією стрілоподібного крила з розмахом 1,5 метра. Він озброюється бойовою частиною вагою до 3 кг (на відео можна помітити кумулятивний снаряд) та вибухає разом із метою.

За словами керівника відділу розробки БПЛА Олександра Лисенка, модель розробили спеціально для ЗСУ з огляду на потреби військових. "Пташка сімейства яструбових" запускається за допомогою механічної катапульти, розганяється до 200 км/год і може подолати 30 км за один виліт. Наразі дрон випробовують на полігоні, а незабаром планують застосовувати на фронті. Весь ударний комплекс автори оцінили у 24 тис. євро, а один "камікадзе" обходиться в 3,5 тис. євро.

Інша команда представила гексакоптер, який пропонує використовувати не лише для завдання ударів, але й для розвідки. У нижній частині літального апарату можна встановити велику камеру або систему скидання, що містить до трьох боєприпасів. Ударній версії також належить блок з оптичною і тепловізійною камерами.

Лабораторія "Волонтерська дронарня" з Києва представила дрон "Великий Бандерик", який підіймає 4 снаряди вагою по 2 кг і літає на 8 км. У її арсеналі є менший дрон, призначений для ведення розвідки в будь-який час дня. Остання розробка: FPV-квадрокоптер із системою скидання та нічною камерою — він здатний працювати і в режимі "камікадзе", і в режимі бомбардувальника.

Керівник "Дронарні" Максим Шеремет розповів "Українській правді" цікавий випадок застосування "Великого Бандерика" у бойових умовах. Підрозділ ЗСУ виконував тактичне завдання, запустивши БПЛА на відстань 7 км. Якоїсь миті вони помітили незначні проблеми з управлінням, але зуміли скинути снаряди по цілях у лісопосадці та повернути його на базу. Після приземлення військові виявили кулю у моторі, яка не завадила "Бандерику" виконати місію.

Свої дрони показала також компанія "Українське сонце" — це квадрокоптери типу "камікадзе", здатні нести кумулятивні, уламкові та фугасні боєприпаси. Дальність польоту залежить від типу бойової частини, максимальний час становить 12 хвилин. Компанія вже виробляє дрони серійно, собівартість однієї штуки складає лише $440. Команда також робить маленькі квадрокоптери оранжевого кольору, які призначені для навчання операторів.

Раніше засновник проєкту DroneUA Валерій Яковенко заявив, що Україна стала першою у світі з виробництва дронів. За його словами, сьогодні в країні працює понад сотня виробників БПЛА, і щомісяця з'являються нові розробки.