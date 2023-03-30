Україна стала №1 у світі з виробництва дронів: експерт пояснив, що це означає

У країні працює понад сотня виробників БПЛА, а нова постанова Кабміну значно прискорить процес, запевняє Валерій Яковенко.

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Україна стала першою у світі з виробництва та впровадження дронів. Про це засновник проєкту DroneUA Валерій Яковенко повідомив у коментарі "Українському радіо".

За його словами, першість у сфері безпілотників визначається перш за все швидкістю впровадження в економіку. Ще у 2021 році Україна посідала перше місце у світі з аграрних дронів, а у 2022 році вона зайняла 40% ринку Європи. Після повномасштабного вторгнення Росії українці почали активно використовувати БПЛА у військовій сфері.

"Коли ми говоримо про кількісні показники, ситуація така сама. Кількість інженерів, операторів, людей, які розуміються на безпілотних технологіях, у нас найбільша у світі", — додав Валерій Яковенко.

За інформацією експерта, сьогодні в Україні налічується понад сотня виробників, і з кожним місяцем з'являється все більше нових моделей дронів. 25 березня цього року Кабмін ухвалив постанову про спрощення виробництва БПЛА в Україні. Валерій Яковенко визнав, що нові правила справді полегшать життя українських підприємців, оскільки їм доведеться готувати менше документів. Завдяки цьому виробники зможуть швидше розвивати проєкт та залучати іноземні інвестиції.

"Є два сегменти дронів. Є імпортні дрони, зазвичай це популярні моделі для коротких дистанцій (5-10 км), і розвідувальне обладнання. Так само в Україні і виробляють сучасні дрони-розвідники, "довгі руки", фактично їх створюють з нуля в Україні. Останні зміни дозволяють прискорити розвиток саме цього сегменту — "очей" в небі, особливо коли ми говоримо про дистанцію дії до 50 км, і навіть понад 50 км", — прокоментував Яковенко.

Бізнесмен також зазначив, що зараз українські військові найбільше потребують дронів із дальністю дії від 10 км до 50 км. Сучасні системи озброєння, отримані від західних партнерів, дозволяють завдавати ударів на великі відстані, але потрібно постійно коригувати вогонь з повітря та отримувати свіжі розвіддані — і для цього потрібні тисячі БПЛА.

Раніше писали, чи можуть ЗСУ отримати 100 тисяч дронів-камікадзе для знищення росіян. Уряд і волонтери змогли залучити кошти, яких достатньо для виробництва безлічі безпілотників, але не все так просто.