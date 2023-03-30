Украина стала №1 в мире по производству дронов: эксперт объяснил, что это значит

В стране работают более сотни производителей БПЛА, а новое постановление Кабмина значительно ускорит процесс, уверяет Валерий Яковенко.

Related video

Украина стала первой в мире по производству и внедрению дронов. Об этом основатель проекта DroneUA Валерий Яковенко сообщил в комментарии "Украинскому радио".

По его словам, первенство в сфере беспилотников определяется скоростью внедрения в экономику. Еще в 2021 году Украина занимала первое место в мире по аграрным дронам, а в 2022 году она заняла 40% рынка Европы. После полномасштабного вторжения России украинцы начали активно использовать БПЛА в военной сфере.

"Когда мы говорим о количественных показателях, — ситуация такая же. Количество инженеров, операторов, людей, которые разбираются в беспилотных технологиях, у нас самая большое в мире", — добавил Валерий Яковенко.

По информации эксперта, на сегодняшний день в Украине насчитываются более сотни производителей, и с каждым месяцем появляются все больше новых моделей дронов. Кабмин принял постановление об упрощении производства БПЛА в Украине 25 марта этого года. Валерий Яковенко признал, что новые правила действительно облегчат жизнь украинским предпринимателям, поскольку им придется готовить меньше документов. Благодаря этому производители смогут быстрее развивать проекты и привлекать иностранные инвестиции.

"Есть два сегмента дронов. Есть импортные дроны, обычно это популярные модели для коротких дистанций (5-10 км), и разведывательное оборудование. Точно так же в Украине и производят современные дроны-разведчики, "длинные руки", фактически их создают с нуля в Украине. Последние изменения позволяют ускорить развитие именно этого сегмента — "глаз" в небе, особенно когда мы говорим о дистанции действия до 50 км, и даже более 50 км", — прокомментировал Яковенко.

Бизнесмен также отметил, что сейчас украинские военные больше всего нуждаются в дронах с дальностью действия от 10 км до 50 км. Современные системы вооружения, полученные от западных партнеров, позволяют наносить удары на большие расстояния, но нужно постоянно корректировать огонь с воздуха и получать свежие разведданные — и для этого нужны тысячи БПЛА.

Ранее писали, могут ли ВСУ получить 100 тысяч дронов-камикадзе для уничтожения россиян. Правительство и волонтеры смогли привлечь средства, которых достаточно для производства множества беспилотников, но не все так просто.