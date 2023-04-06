Украинцы показали новые дроны для ВСУ: камикадзе, разведчики и бомбардировщики (видео)

Разработчики представили множество моделей и рассказали об их характеристиках. Некоторые БПЛА уже применяются в боевых действиях, другие только проходят испытания.

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В Киеве 5 апреля более 20 компаний представили военным свои беспилотники на мероприятии FPV Demo Day, организованном благотворительным фондом Dignitas. Журналисты "5 канала" показали перспективные отечественные разработки.

Как следует из названия, разработчики привезли на выставку только FPV-дроны, которые управляются "от первого лица" с помощью очков виртуальной реальности. Одна из команд представила беспилотник с конструкцией стреловидного крыла с размахом 1,5 метра. Он вооружается боевой частью весом до 3 кг (на видео можно заметить кумулятивный снаряд) и взрывается вместе с целью.

По словам руководителя отдела разработки БПЛА Александра Лысенко, модель разработали специально для ВСУ, учитывая нужды военных. "Птичка семейства ястребиных" запускается с помощью механической катапульты, разгоняется до 200 км/ч и может преодолеть 30 км за один вылет. Сейчас дрон испытывают на полигоне, а вскоре планируют применять на фронте. Весь ударный комплекс создатели оценили в 24 тыс. евро, а один "камикадзе" обходится в 3,5 тыс. евро.

Другая команда представила гексакоптер, который предлагает использовать не только для нанесения ударов, но и для разведки. В нижней части летательного аппарата можно установить большую камеру или систему сброса, вмещающую до трех боеприпасов. Ударной версии также полагается блок с оптической и тепловизионной камерами.

Лаборатория "Волонтерская дронарня" из Киева представила дрон "Большой Бандерык", который поднимает 4 снаряда весом по 2 кг и летает на 8 км. В ее арсенале есть дрон поменьше, предназначенный для ведения разведки в любое время дня. Самая последняя разработка: FPV-квадрокоптер с системой сброса и ночной камерой — он способен работать и в режиме "камикадзе", и в режиме бомбардировщика.

Руководитель "Дронарни" Максим Шеремет рассказал "Украинской правде" интересный случай применения "Большого Бандерыка" в боевых условиях. Подразделение ВСУ выполняло тактическое задание, запустив БПЛА на расстояние 7 км. В какой-то момент они заметили незначительные проблемы с управлением, но сумели сбросить снаряды по целям в лесопосадке и вернуть его на базе. После приземления военные обнаружили пулю в моторе, которая не помешала "Бандерыку" выполнить миссию.

Свои дроны показала также компания "Украинское солнце" — это квадрокоптеры типа "камикадзе", способные нести кумулятивные, осколочные и фугасные боеприпасы. Дальность полета зависит от типа боевой части, максимальное время составляет 12 минут. Компания уже производит дроны серийно, себестоимость одной штуки составляет всего $440. Команда также делает маленькие квадрокоптеры оранжевого цвета, которые предназначены для обучения операторов.

Ранее основатель проекта DroneUA Валерий Яковенко заявил, что Украина стала первой в мире по производству дронов. По его словам, сегодня в стране работают более сотни производителей БПЛА, и каждый месяц появляются новые разработки.