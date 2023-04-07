Украинские разработчики испытали новый дрон "Бумеранг" для ВСУ: в чем его фишка (видео)

Комплекс из двух БПЛА и станции управления стоит около $6000. В настоящее время они проходят тесты для передачи на вооружение военным.

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Общественная организация "Украинские Мессершмиты" провела испытания своего беспилотника "Бумеранг" для оснащения Вооруженных сил Украины. Представитель команды по имени Алекс Шмелев рассказал Фокусу о подробностях проекта.

"Украинские Мессершмиты" объединяет волонтеров, инженеров и разработчиков БПЛА, стремящихся наладить массовое производство качественных разведывательных дронов в Украине. Во время войны организация пришла к выводу, что имеющиеся решения не удовлетворяют все нужды военных, а потому начала работу над собственными летательными аппаратами.

Наиболее удачной моделью они считают "Бумеранг" — небольшой беспилотник с неподвижным стреловидным крылом. 6 апреля команда опубликовала на своем Telegram-канале видеоролик, посвященный испытаниям этого БПЛА. "Бумеранг" успешно взлетел в небо с помощью натяжного пускового устройства, а спустя несколько минут полета приземлился на землю. Как поделился Алекс, тесты необходимы для принятия дрона на вооружение ВСУ.

"Это сложный процесс, который требует времени", — подчеркнул он. — "Мы прошли большой путь и преодолели много преград, и думаем, что смогли достичь нашей цели. Но всегда есть более оптимальные пути, поэтому мы продолжаем разработку наших дронов, сделанных украинцами в Украине".

"Бумеранг" может провести 65 минут в воздухе, двигаясь со скоростью более 65 км/ч и обеспечивая связь на расстоянии до 15 км от наземной станции управления с постоянной передачей видео оператору. Цена одного комплекса составляет $6000, в него входят 2 самолета и наземная станция управления. Сейчас инженеры могут собирать 6 дронов в месяц, но планируют расширить производство до 20 единиц.

"Самый большой интерес этого дрона в том, что мы можем печатать его на 3D-принтерах, что позволяет масштабировать производственные мощности, а также оптимизировать процессы", — добавил Алекс.

Дроны "Бумеранг" на испытаниях Фото: Фокус

Ранее в ОО "Украинские мессершмиты" рассказывали, как делают дроны для ВСУ. Пять деталей корпуса печатаются на 3D-принтере, затем склеиваются между собой и покрываются прочным стеклокомпозитом. Далее на аппарате устанавливают бортовой компьютер, самодельное радио, камеры и полетный контроллер. Организация уже передала два беспилотника школе "Боривітер" для обучения операторов. Кроме того, дроны от "Украинских мессершмитов" заказали несколько боевых подразделений.

В преддверии, 5 апреля, в Киеве прошла выставка беспилотников FPV Demo Day. Производители показали представителям ВСУ свои модели и рассказали об их особенностях.