"Украинские мессершмитты": инженеры показали сверхлегкие дроны, которые используют ВСУ

Cтоимость одного комплекса составляет $5700, в него входят два БПЛА, станция управления и вспомогательное оборудование.

Related video

Общественная организация "Украинские мессершмитты" создает разведывательные дроны, которые уже помогают Вооруженным силам Украины. Разработчик Алекс Шмелев рассказал о проекте изданию dev.ua на выставке 3D-печати в Киеве.

Характеристики дронов от "Украинских мессершмиттов"

Небольшие и сверхлегкие беспилотники предназначены для разведки под управлением оператора на расстоянии до 15 км. Инженеры печатают детали для "Украинских мессершмиттов" из пластика "coPET" на 3D-принтере — всего пять частей, которые затем склеивают друг с другом и покрывают стеклокомпозитом для прочности.

Корпус дрона от "Украинских мессершмиттов" Фото: dev.ua

"Это такой же пластик, что и в плашках. Очень экологически чистый, можно потом переработать", — объяснил Алекс Шмелев.

"Украинские мессершмитты" представили дрон на выставке 3D-печати в Киеве Фото: dev.ua

Один корпус из пластика весит 600 г, а после покрытия стеклокомпозитом — 800 г, еще 1 кг весит электроника и 200 г — аккумуляторы. Взлетная масса самолета зависит от количества "стекла" и варьируется от 1,8 кг до 2 кг. Размах крыльев составляет 1,6 м, аппарат разгоняется до 65 км/ч и может проводить в полете до 65 мин.

"Украинские мессершмитты" ставит на дроны электронику Фото: dev.ua

Дрон оснащается бортовым компьютером, самодельным радио, курсовой и нижней камерами, полетным контроллером. Создатели говорят, что он имеет хорошую сопротивляемость средствам радиоэлектронной борьбы благодаря зашифрованным сигналам и псевдослучайной перестройке рабочей частоты (ППРЧ), которая позволяет переключаться между частотами в диапазоне 5-6 ГГц и избегать "глушения". Видео передается по тому же каналу, что и сигналы управления.

Сейчас команда пытается сделать облегченную модель дрона с весом фюзеляжа в 650 г и взлетной массой более 3 кг. К нему можно будет прикрепить до 2 кг полезной нагрузку.

Как используют БПЛА

В настоящее время беспилотники используют для обучения военных в школе "Боривітер". Инженеры предоставили ей два тренировочных самолета и обещают передать еще восемь. Кроме того, группа из ВСУ планирует использовать дроны в операции, детали которой пока не разглашаются. Еще несколько подразделений запросили такие БПЛА, но организация пока не может обеспечить всех заказчиков.

На выставку волонтеры привезли один из БПЛА, который выдержал восемь боевых вылетов. В двух из них дрон получил значительные повреждения крыла, однако, по словам Алекса Шмелева, дыру и трещину очень легко заделать, нанеся новый слой пластика и стеклокомпозита. В то же время, обычные пластиковые беспилотники можно отремонтировать всего один раз.

Поврежденный дрон от "Украинских мессершмиттов" Фото: Telegram Крыло дрона "Украинских мессершмиттов" после ремонта Фото: Telegram

Производство дронов

По словам Алекса Шмелева, в месяц инженерам удается собрать максимум шесть комплексов. Принтеры иногда выходят из строя, но когда они работают исправно, то в неделю печатают детали для 4-х корпусов, а их нужно еще склеить и оснастить электронными комплектующими. Первые версии обходились в $3000, но после модификаций стоимость производства выросла до $5700 за комплекс, состоящий из двух летательных аппаратов, станции управления, оборудования для технического обслуживания.

Станция управления дрона "Украинских мессершмидтов" Фото: Telegram Комплектация дрона "Украинских мессершмидтов" Фото: dev.ua

С августа 2022 года в ОО "Украинские мессершмиты" работает 10 инженеров. Они пробовали работать с принтерами Creality Ender-6, печатающим большие детали, а также с Creality Ender-3, подходящим только для маленьких. В случае с маленькими деталями получается много брака, поэтому их порой не удается склеить. Ошибки становятся заметными лишь в процессе сборки. На одном принтере можно напечатать дрон за 96 ч, а при наличии 10 принтеров — за сутки.

Ранее ВСУ показали, как работает украинский дрон "Кажан". Крупный коптер поднимает боеприпасы весом до 20 кг, чтобы сбрасывать на головы противников или минировать дороги.

Писали также, что волонтер из Гадяча печатает дроны для ВСУ на 3D-принтере. На подготовку всех деталей уходит 48 часов, но их еще необходимо склеить.