Украинские инженеры отправляют ВСУ уникальные дроны: чем они лучше зарубежных (видео)

MRIA DRON изготавливает до 30 БПЛА в месяц. Новые дроны могут вести разведку и устраивать бомбардировку, не выдавая при этом местоположение операторов, уверяют разработчики.

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Предприятие MRIA DRON из Ивано-Франковской области собирает для украинских военных уникальные летающие дроны. Инженеры показали свои разработки местной телерадиокомпании "РАІ".

Компания, основанная грузином Ильей Колыты в городе Надворная, делает квадрокоптеры, предназначенные для выполнения боевых задач — они могут вести разведку или наносить удары по российским войскам, сбрасывая с воздуха различные боеприпасы, например, 80-мм мины.

Украинские дроны имеют важное преимущество перед зарубежными гражданскими моделями, поскольку враг не сможет отследить их перемещение или местонахождение операторов. При этом беспилотники от MRIA DRON получили функцию "Бумеранг", которая позволяет им запоминать собственный маршрут и возвращаться по нему в случае потери управления. Еще один момент — дроны не записывают видео, а карта памяти находится у оператора, поэтому россияне не смогут изучить записи в случае захвата БПЛА.

Каждый беспилотник изготавливается индивидуально, а потому они повторяются очень редко. Некоторые оснащены камерами с 30-кратным зумом и тепловизором, некоторые — системой сброса. БПЛА могут передавать видеосигналы на расстояние от 10 до 30 км в зависимости от модификации, операторы получают изображение на наземные станции. Благодаря карбоновой раме сами аппараты получаются легкими, но могут поднимать немалый вес.

Сейчас разработчики делают выносные антенны, которые позволят пилотам управлять дронами из надежных укрытий, таких как подвалы, не рискуя своими жизнями. Кроме того, они улучшают защиту летательных аппаратов от российских средств радиоэлектронной борьбы. В проекте также гексакоптеры с шестью двигателями, которые смогут поднимать больший вес.

"Сейчас на фронте противник активно использует радиоэлектронную борьбу, фактически "глушит" наши дроны, и мы не можем ими управлять. С этим мы сейчас боремся, устанавливаем различные экраны на GPS-компасы, делаем систему "умного" возврата по координатам. Чем дальше, тем сложнее наш дрон будет заглушить", — рассказал технический директор Андрей Герилишин.

Каждый месяц команда отправляет украинским подразделениям на фронт около 30 дронов, при этом 6 из них — бесплатно. Военные помогают инженерам разрабатывать и улучшать БПЛА, тестировать их на специально обустроенных полигонах.

"Сама идеология была в том, чтобы помочь украинским защитникам одолеть эту нечисть, потому что я сам с оккупированной территории", — поделился Илья Колыты. — "В 2008 году, когда мне было 10 лет, отец поднял меня с постели и сказал, что началась война, мы выехали тогда в грузинский город Батуми".

Ранее писали об организации "Украинские мессершмитты", которая разработала дроны "Бумеранг" для ВСУ. Недавно беспилотники прошли испытания, необходимые для поставки на вооружение.