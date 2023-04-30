Сможет преодолеть 140 км: украинские конструкторы разрабатывают крылатую ракету "Трембита" (видео)
По планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО врага и поражать цели на достаточно большом расстоянии.
Украинские волонтеры-конструкторы разрабатывают народную крылатую ракету "Трембита" с дальностью поражения 140 км. Планируют, что дешевые "трембиты" будут выманивать на себя стоимостные ракеты из ЗРК врага. Об этом сообщают разработчики ракеты — инженеры волонтерского конструкторского бюро PARS с участием волонтеров ОО "Відсіч".
Ожидается, что залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО врага и поражать цели на достаточном расстоянии.
У двигателя ракеты нет ни одной подвижной детали и работает на бензине, а пуск будут осуществляться с пневмокатапульты.
"Наша простая ракета – несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", – рассказывают разработчики.
Производство отдельных деталей и узлов "Трембиты" волонтеры хотят развернуть по всей Украине в условиях гаражных мастерских.
"Россияне ни за что не смогут уничтожить ни своими ржавыми С-300, ни высокоточными "Калибрами" такой всеобъемлющий НародОборонПром", — говорят разработчики.
Крылатая народная ракета "Трембита": характеристики
Ракета предназначается для поражения приоритетных целей, в частности средств ПВО, складов с боеприпасами или мест сосредоточения личного состава врага. Для этого имеется термобарическая или комбинированная обломочно-фугасная боевая часть весом 20 кг. Запуск можно производить с помощью пневмокатапульты или твердотопливного ускорителя.
Разработчики отмечают, что "Трембита" имеет достаточную эффективную площадь рассеяния и заметный тепловой след, что позволит радарам врага распознать ее как приоритетную цель и тратить на ее сбыт дорогие зенитные ракеты, что будет истощать возможности средств ПВО.
Характеристики крылатой ракеты "Трембита":
- снаряженный вес: 100 кг;
- вес боевой части: 20 кг;
- скорость: более 400 км/ч;
- максимальная высота полета: 2000м;
- дальность поражения: более 140 км;
- минимальная высота полета: 30 м;
- объем двигателя: 30 л.
Напомним, что украинцы научились собирать дроны-камикадзе Cobra всего за 3 часа. Поначалу многие специалисты не понимали идею создания БПЛА из клепаной стали, но в результате она себя оправдала.
Предприятие MRIA DRON из Ивано-Франковской области собирает для украинских военных уникальные воздушные дроны. Украинские дроны имеют важное преимущество перед зарубежными гражданскими моделями, поскольку враг не сможет отследить их перемещение или местонахождение операторов.