Тисячі громадян: КНДР відправляє в Росію не тільки військових, а й робочу силу, – розвідка

Через нестачу робочих рук людей з Північної Кореї відправляють у різні куточки Росії: там вони працюють переважно на будівельних майданчиках.

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Минулого року тисячі громадян Північної Кореї відправили на роботу до Росії, де вони компенсували нестачу робочої сили, яка виникла через тривалу війну з Україною. Всього 13 221 людей в’їхало до РФ за весь 2024 років, що у кілька разів більше, ніж було роком до цього. Такі дані повідомила розвідка Південної Кореї виданню Yonhap 9 лютого.

"Минулого року в Росію в'їхав 13 221 громадянин Північної Кореї, що приблизно в 12 разів більше, ніж роком раніше", – йдеться у публікації.

Національна розвідувальна служба також повідомила про те, що найчастіше північнокорейські громадяни стають працівниками на будівельних майданчиках у різних куточках Росії.

Крім того, розвідка володіє інформацією про те, що, ймовірно, КНДР та РФ використовують студентські візи для прикриття відправлень робітників до Росії.

"Серед тих, хто в'їхав в Росію в минулому році, 7887 з них заявили, що приїхали з освітньою метою", – з’ясували кореспонденти Yonhap.

Такі дії Північної Кореї є порушенням резолюцій Ради безпеки ООН щодо Пхеньяна, які були ухвалені у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю. Вони передбачають заборону на відправлення громадян КНДР на роботу за кордон, а також визначають, що всі робітники, які перебували за кордоном, повинні повернутися на батьківщину ще до грудня 2019 року.

Допомога Північної Кореї Росії відбувається на тлі умов договору стосовно "всеосяжного стратегічного партнерства", укладеного між країнами раніше.

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявляв про те, що буде й надалі підтримувати Росію у війні проти України. Північнокорейський президент назвав війну "справедливою справою російської армії". Про такі заяви Фокусу стало відомо вранці 9 лютого.

А те, що військові КНДР воюють на боці Росії, вже давно не є таємницею. Стало відомо зокрема про те, що солдати знову пішли в наступ у Курській області, де вони спільно з російськими військовими проводять штурми позицій українських військових. Про це повідомили 8 лютого.