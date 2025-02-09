Кім Чен Ин заявив, що буде продовжувати допомагати РФ у війні з Україною, – Reuters

Лідер Північної Кореї розкритикував тристоронню військову співпрацю між Сполученими Штатами, Японією та Південною Кореєю, і заявив, що буде й надалі розвивати ядерні сили. Також прокоментував війну Росії з Україною.

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Президент Північної Кореї Кім Чен Ин повідомив, що й надалі буде розвивати ядерні сили своєї держави та підтримувати РФ у війні проти України. Крім того, він різко висловився стосовно тристоронньої угоди між Сполученими Штатами Америки, Японією та Південною Кореєю: за його словами, вони створюють "військовий дисбаланс в регіоні". Про це повідомило видання Reuters 9 лютого.

Північнокорейський лідер також пообіцяв вжити контрзаходів, включаючи подальший розвиток ядерних сил, аби завадити вищезгаданим державам розвивати військову співпрацю. З такими словами він виступив у міністерстві оборони під час свого візиту 8 лютого на честь дня заснування державної армії.

"КНДР не хоче зайвої напруги в регіональній ситуації", – заявив Кім Чен Ин.

Також північнокорейський президент висловився про війну РФ з Україною. Він запевнив, що його держава буде й надалі підтримувати Росію.

"Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", – сказав Кім Чен Ин.

Така співпраця, за його словами, продовжуватиметься відповідно до договору, укладеного між КНДР та РФ стосовно "всеосяжного стратегічного партнерства".

Що стосується політики новообраного президента США Дональда Трампа щодо Північної Кореї, то раніше він заявляв, що хоче відновити відносини із Кім Чен Ином, та називав його "розумним хлопцем". Також при цьому Трамп зазначив, що Північна Корея – "ядерна держава", чим відійшов від усталених правил Білого дому не визнавати такою КНДР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що війська Північної Кореї знову пішли у наступ у Курській області. За даними 47-ї ОМБр, російські війська спільно з північнокорейцями знову проводять штурми. Про це Фокус повідомляв 8 лютого.

Також повідомлялося раніше про те, що північнокорейські військові не хочуть йти на фронт. Для того, щоб уникнути потрапляння на поле бою, вони навіть симулюють туберкульоз. Про це Фокус дізнавався 31 січня.