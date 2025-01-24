"Розумний хлопець": Трамп хоче відновити відносини із лідером КНДР Кім Чен Ином

В одному з інтерв’ю глава США розповів, що хоче налагодити зв’язок з лідером КНДР і вважає його "розумним хлопцем". Також Трамп вважає, що він має "радіти" з приводу його переобрання президентом США.

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Новообраний президент України Дональд Трамп хоче відновити відносини з очільником Північної Кореї Кім Чен Ином: за його переконанням, північнокорейський президент – "розумний хлопець" і "не релігійний фанатик". Також під час розмови з журналістами Трамп повідомив, що порозумівся з ним. Про це стало відомо з інтерв’ю президента США для Fox News 23 січня.

Зазначимо, що буквально у перші години після свого повернення на пост президента Трамп висловив думку про те, що Кім Чен Ин повинен "бути щасливим" від новини про те, що його переобрали. Також при цьому Трамп додав, що Північна Корея – "ядерна держава", чим сколихнув журналістів на роздуми.

Річ у тому, що тривалий час у Вашингтоні дотримувалися позиції про те, що не будуть визнавати КНДР ядерною державою. Зокрема про це заявляв експрезидент Сполучених Штатів Барак Обама у відповідь на заклики КНДР нарешті визнати такий статус країни.

Вочевидь, новообраний президент Трамп вирішив відійти від усталеної позиції Білого дому й спробувати підійти до проблеми потенційної загрози з боку КНДР по-іншому. Також журналісти Fox News висловили припущення, що у відновленому діалозі з Кім Чен Ином Трамп може утриматися від закликів північнокорейського лідера повністю позбутися ядерний арсенал країни, який становить загрозу не тільки для США, а й інших держав.

Зазначимо, що Дональд Трамп вже неодноразово заявляв про свої "добрі відносини" з північнокорейським лідером. Зокрема під час свого першого президентства у 2017-2021 роках, коли він тричі особисто зустрічався з ним. Однак тоді, зрештою, їхні ядерні переговори провалилися в 2019 році, хоча спроби відновити їх Трамп робив і після цього.

Додамо, що Трамп став першим американським президентом в історії, який побував на території Північної Кореї. Він приїжджав у демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореями, де провів тривалу розмову з Кім Чен Ином, при цьому зазначивши, що символічний перетин кордону став для нього "великою честю".

Раніше Фокус дізнавався, що новообраний президент США захоче "купити" після Гренландії. Серед перелічених країн у переліку також є КНДР.

Також повідомлялося, що КНДР успішно випробувала нову балістичну ракету за два тижні до інавгурації Трампа. Північнокорейська ракета пролетіла близько 1500 км зі швидкістю, що у 12 разів перевищує швидкість звуку, і приземлилася на ціль біля східного узбережжя.